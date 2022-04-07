«فاتن أمل حربي» الحلقة 6: محامي يوضح كيفية رفع قضية على قانون الأحوال الشخصية

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل فاتن أمل حربي، بطولة النجمة نيللي كريم مجموعة من المشاهد والأحداث الهامة، حيث تضمنت الحلقة مشهد يوضح رغبة فاتن، التي تجسد شخصيتها نيللي كريم، في رفع قضية في المحكمة الدستورية على قانون الأحوال الشخصية.

وقالت فاتن إن هذه القضية تمثل حياة أو موت بالنسبة لها، ليكشف لها المحامي الخاص بها والمدعو شكيب الإسكندراني كيفية رفع القضية، حيث يجب تقديم طلب للمحكمة الدستورية وإخطارهم فيه برفع قضية على قانون الأحوال الشخصية، ومن ثم ترد المحكمة بالقبول أو الرفض.

وأوضح أنه في حالة موافقة المحكمة الدستورية على رفع قضية على قانون الأحوال الشخصية، فإنه في هذه الحالة سيتم إيقاف كل القضايا من هذا النوع، حتى تبت في الموضوع وتقول إن القانون باطل أو لا.

وأشار إلى أنه في حالة رفض القاضي للطلب سترفع الجلسة.

وأصبحت "فاتن" تريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تم تصويرها وهي تصرخ في المحكمة معلنة عن رفعها قضية على قانون الأحوال الشخصية، وتم تداول الفيديو بشكل كبير وبدأ المحامي "شكيب الإسكندراني" يتلقى مكالمات من الصحافة لسؤاله عن هذه القضية.

عن مسلسل فاتن أمل حربي

يذكر أن مسلسل "فاتن أمل حربي" من بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، محمد ثروت، هالة صدقي، فادية عبد الغني ومن تأليف إبراهيم عيسى ومن إخراج ماندو العدل ومن إنتاج العدل جروب.