«راجعين يا هوى» الحلقة 6.. هل تعيش سلمى أبو ضيف قصة حب جديدة؟

كشفت الحلقة السادسة من مسلسل راجعين يا هوى عن تحسن العلاقة بين ولاء (سلمى أبو ضيف)، وابن عمها طارق (نور النبوي)، بعدما كان بينهما مشادات كلامية في الحلقات السابقة، حيث ظهرت ولاء في سيارة طارق عائدين من منزل عمهما بليغ، وهما يتحدثان عن ذكريات طفولتهم سويًا، واعترف كل منها بتغير نظرتهما لبعض للأفضل.

وبعد عودتهما لبيت العائلة المنقسم بين عائلتهما، دخلت ولاء في جدال مع أخيها عمر بعد أن شاهدها مع طارق، وأكد لها هو ووالدتها رفضهما التقرب لطارق بسبب الخلافات بين العائلتين، وأخبرها عمر أنه وافق بشكل مبدأي على زواجها من دكتور يعرفه، ودخل طارق هو الأخر في جدال مع والدته بسبب الأمر نفسه، فكيف سيتعاملان وسط كل هذه القيود.

وتصدر مسلسل راجعين يا هوى تريند جوجل عقب عرض أول حلقة، ويعرض مسلسل راجعين يا هوى على قناة dmc في تمام الساعة 9:30 مساءً، والإعادة في 9:00 صباحًا، وعلى قناة cbc يعرض المسلسل في تمام الساعة 11:35 مساءً، والإعادة 4:30 صباحًا و 2:15 مساءً، وبجانب سلمى أبو ضيف المسلسل من بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، مصطفى درويش، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.

كما تنتظر سلمى أبو ضيف إطلاق مسلسلها منعطف خطر، على منصة شاهد بعد انتهاء الموسم الرمضاني، المسلسل من إخراج السيدر مسعود، ومن بطولة باسل الخياط، ريهام عبد الغفور وباسم سمرة.