فى بيتنا روبوت 2 الحلقة 6.. سارة تعانى من هرمونات الحمل ويوسف ينجح فى إعادة «الهارد»

شهدت الحلقة 6 من مسلسل «في بيتنا روبوت2»، حكاية منفصلة متصلة مع أحداث المسلسل تخللها مفارقات كوميدية لأبطال العمل الذي يقوم ببطولته كل من النجوم عمرو وهبة، وهشام جمال، وشيماء سيف، وليلى أحمد زاهر.

ودارت أحداث الحلقة حول هرمونات الحمل التى تعانى منها «سارة» والوحم على بعض المأكولات، ليتطرق الحديث بينهما لتبدأ قصة «الهارد» الخاص بـ«يوسف» هشام جمال، الذى أعطته «سارة» ليلى زاهر، لشقيقتها كي تضع عليها صور وفيديوهات طفلها لعرضهم في حفل المدرسة أثناء غنائه، وهو الهارد الذي يخزن عليه «لذيذ» كل الصور والفيديوهات الخاصة بيوم «يوسف» ومن ضمن الأشياء التي صورها لذيذ صور خاصة ليوسف وهو داخل دورة المياه، فذهبوا على الفور لحفل المدرسة وقام بإيقافه واكتشف أن المعلمة أعطت «الهارد» لوالدة طفل أخر دون قصد.

ومن ثم بدأ «يوسف» فى رحلة البحث عن «الهارد» برفقة سارة ولذيذ وزومبا، إذ ذهبوا على الفور لوالدة الطفل التي أخذت الهارد وطلب منها الهارد الخاص به بعدما سلمها الهارد الخاص بها ، لتصدمه بانها أعطت الهارد لزوجها والذى يعمل المخرج التلفزيوني قد أخذ الهارد ووضع عليه صورا وصعب أن تتصل به لأنه سيكون علي الهواء مباشرة، فانطلق يوسف مسرعا نحو الاستديو.

وهنا يظهر الإعلامى شريف مدكور، كضيف شرف، بدوره كإعلامى داخل كواليس برنامجه الشهير «4 شارع شريف» بالاستوديو الحقيقي للبرنامج الذي يعرض على قناة الحياة، فى مشهد كوميدى خلال رحلة «يوسف» الذي يجسد دوره هشام جمال، أثناء البحث عن «الهارد» الذى يحمل صورا وفيديوهات خاصة له صورها له الروبوت «لذيذ» خلال تواجده فى الحمام، ومن ثم أعطت «سارة» الهارد لشقيقتها فى أمور تخص حفل طفلها بالمدرسة ليتم استبدال «الهارد» مع «هارد» زميل آخر فى المدرسة ويأخذه والده الذى يستضيفه شريف مدكور فى الحلقة لنشر إبداعاته الإعلانية.

وخلال عرض الحلقة على الهواء، يقتحم يوسف الاستديو لوقف وتعطيل البرنامج على الهواء خوفا من «فضيحة» نشر صوره وفيديوهاته، ليكتشف أن الهارد فى المطبعة الخاصة بالمخرج ومن ثم يقوم «يوسف» على بالذهاب مسرعا إلى المطبعة، وينجح فى الحصول على الهارد الخاص به؛ ولا تخلو إفيهات «لذيذ» عمرو وهبة؛ عندما يطلب من شريف مدكور على الهواء رقم النجم يوسف الشريف.

أبطال وصناع «فى بيتنا روبوت2»

المسلسل إنتاج مشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة روزناما لمالكها الفنان والمنتج هشام جمال، ويشارك فى بطولته نخبة كبيرة من الفنانين منهم عمرو وهبة، هشام جمال، ليلي زاهر، شيماء سيف، دنيا ماهر، سليمان عيد، محمد جمعة، دنيا سيف، محمد أوتاكا، عارفة عبدالرسول، شيرين، طه دسوقي، مي دياب، شيرى عادل، ونخبة كبيرة من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف عمرو وهبة، وإخراج أسامة عرابي.