الخميس 07 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«عايز الرضا».. أحمد أمين يتصدر التريند بأقواله فى «جزيرة غَمام»

احمد امين
احمد امين

تصدر الفنان الشاب أحمد أمين عمليات البحث عبر محركات “جوجل” ومواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في مسلسل “جزيرة غمام” الذي ينافس في السباق الرمضاني 2022.

وتصدر حوار الفنان “أحمد أمين” وكلماته الكثير من منشورات رواد التواصل الاجتماعي فهى تعبر عن شخصية متصوفة ومؤمنة بالله بشدة على الرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها بعد طرده من منزله ليعيش معاناة البحث عن مأوى، بعد أن طرده الجيران من منزله.

عايز الرضا
في مشهد وفاة الشيخ "مدين" الذي يجسد بدوره الأستاذ عبدالعزيز مخيون، وقال له "إنت عاوز حاجة مني؟" ليرد عليه أحمد أمين، قائلًا: "الرضا" ليقول له الشيخ مدين أنه يموت وهو راضٍ عنه، ويعطيه السبحة الخاصة به، وكتابًا.

قولى الحمد لله
مشهد آخر جمع بين الشيخ عرفات والسيدة الكفيفة مليحة، التى تقوم بدورها الفنانة عايدة فهمي، عندما كانت تبكي بشدة بسبب مقتل حفيدتها الطفلة سندس في ظروف غامضة داخل الجزيرة، لكن الشيخ عرفات أمسك يدها وذهب بها إلى البحر ليواسيها، وعندما طلبت منه كلمة تبرد نار قلبها وتصبرها قال لها: "قولي الحمد لله" لترد عليه أقول الحمدلله على إيه ليقول لها: اصبري وقولى الحمدلله الصبر نعمة كبيرة هتريحك.

القلب بيشوف قد البحر
وعندما تدخلت الفتاة درة التي تقوم بدورها الفنانة الشابة ميار الببلاوي تعجبت من قدرة عرفات على مواساة الست مليحة لدرجة أنها ابتسمت، وسألته ما الذي رأته عند البحر، ليرد عليها قائلًا: “العين بتشوف على قدها، لكن القلب بيشوف قد البحر، الموت جميل زي الحياة”.

رمضان الجزيرة عبد العزيز مخيون الفنان أحمد أمين عايدة فهمي مسلسل جزيرة غمام الشيخ عرفات

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