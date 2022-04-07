الخميس 07 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الزراعة يتفقد مجمعا للخدمات الزراعية ضمن مبادرة حياه كريمة بالدقهلية

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، مبنى مجمع الخدمات الزراعية بقرية الحصص بمركز شربين، والذي تنفذه وزارة الزراعة ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة، والتي اطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير وتنمية الريف المصري.

جاء ذلك في ختام جولته التي قام بها الى محافظة الدقهلية، بحضور النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والنائب عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، وعدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وقيادت الوزارة والمحافظة.

ويعد هذا المبنى كأحد النماذج التي تنفذها الوزارة ضمن المبادرة، حيث تقدم الخدمات الزراعية المتكاملة للمزارعين، حيث تشمل جميعات زراعية، ووحدات بيطرية، ومراكز ارشادية متطورة، لتقديم خدمة متميزة للمزارعين.

ويبلغ عدد مجمعات الخدمات الزراعية التي تنفذها الوزارة خلال المرحلة الاولى من المبادرة، حوالي ٣٣٢ مجمع، حيث تقدم، كافة الخدمات الزراعية وفقاً لإحتياجات القري المستهدفة من وحدات بيطرية، جمعيات زراعية، مراكز ارشاد زراعي، مراكز تجميع الألبان، حيث تشمل المجمعات الخدمية، ٣١٦ وحدة بيطرية، و٣٢٩ جمعية زراعية، ٣٠٥ مركز ارشادي، و٤٦ مركز لتجميع الألبان.

وشدد وزير الزراعة على سرعة الانتهاء من اللمسات النهائية بالمجمعات، على اعلى مستوى، فضلا عن ضرورة الاهتمام بجودة الخدمات التي يتم تقديمها للمزارعين، فضلا عن تأهيل العاملين بهذه المراكز، على كافة المستويات.


ورافق وزير الزراعة من قيادات الوزارة خلال الجولة، الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، وسعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، والدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، والمهندس فوزي الخضري وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، والدكتور السيد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة.

وتفقد وزير الزراعة خلال الجولة، حقول بنظام الري الحديث، كما عقد اجتماعا موسعا مع مديري الادارات الزراعية والاصلاح الزراعي واستصلاح الاراضي، والجمعيات الزراعية.

وزير الزراعة يتفقد مجمع للخدمات الزراعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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