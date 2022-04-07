مكتوب عليا الحلقة 6|«جلجل» يتطاول على مدير المدرسة ويتقدم باستقالته

واصل مسلسل “مكتوب عليا" تصدر قائمة الأكثر مشاهدة بين المسلسلات الكوميدية في موسم السباق الدرامي 2022، وارتفعت عمليات البحث عن حلقات المسلسل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليتصدر أكرم حسني بطل العمل تريند تويتر خلال الأيام القليلة الماضية.

وخلال الحلقة السادسة من مسلسل "مكتوب عليا"، فوجئ "جلجل" أن والده ألقى بالجرنال الموجود به عنوان بدوي "عمرو عبدالجليل" في الزبالة، وانفعل غاضبا لكن والدته أبلغته أنها لم تلقي الجرنال في القمامة واعطته له، ليجد العنوان، خاصة أنه وجد كتابة على يده تؤكد أن مستقبله سيكون مع “بدوي”.

وذهب جلجل إلى المدرسة وبدأ في السخرية من مديره قبل أن يبلغه باستقالته، إلا أنه قبل مغادرة المدرسة يذهب لمقابلة صديقته مدرسة الجغرافيا "كاميليا" ويطلب منها مرافقته بناء على الكلام المكتوب علي يده، فيتم طرده من المدرسة أمام التلاميذ.

ويفاجأ “جلجل” بتليفون من صديقه يبلغه أنه سيقوم بغناء أغنية في إحدى الحفلات فيبتهج ويبشره بالنجاح والشهرة قائلًا:"هتبقى أشهر من حماقي"، ثم يتوجه للبنك الذي تعمل به سلمى "هنادي مهنا" ويسأل عنها في حين تختبئ منه وتبلغه صديقتها أنها سافرت باريس مع والدها، ويحاول أن يحصل على عنوانها أو رقم هاتفها وهي مختبئة وتضحك من أفعاله الكوميدية.

ويتوجه جلجل لمكتب بدوي "عمرو عبدالجليل" ويطلب مقابلته، ولكن سكرتاريته الخاصة تبلغه أنه مشغول ويرفض مقابلته، فينفعل ويحدث ضجة في المكتب ليخرج له بدوي ويطرده من الشركة، ولكنه قبل أن يغادر يكتشف أحد أسرار الكلمات المكتوبة على يده.

ويحاول “جلجل” العودة إلى المدرسة يعد طرده من مكتب بدوي، ويحاول إقناع مدير المدرسة بأنه لم يكن في حالته الطبيعية حين تطاول عليه، ولكن مدير المدرسة يرفض، ويذهب جلجل إلى محل ورد ليشتري ورد "كاميليا" فلا يجد داخل المحل سوى “بوكيه” واحد فقط ومحجوز، فيفاجأ أن من حجزت بوكيه الورد هي سلمي "هنادي مهنا"، فيكتشف أنها لم تسافر كما ادعت صديقتها، فيهدي لها الورد ويغادر فتخرج خلفه لتعطي له ثمن الورد، ثم يحصل على رقم هاتفها، وتبدأ بينهما حالة استلطاف، وقبل أن تغادر يعزمها على الحفلة التي سيغني بها.

تذهب سلمى "هنادي مهنا" مع جلجل إلى المكان الذي سيغني به، ليفاجأ بوجود روقة "أيتن عامر" بنت خالته التي تحبه، والتي ذهبت لتشاهده وهو يغني، وبالفعل يغني أكرم حسني أغنية "ستو أنا" التي تم طرحها قبل بدء عرض المسلسل، وحققت نجاح كبير.

مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويعرض مسلسل "مكتوب عليا" على شاشة قناة "dmc" يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و 6 صباحا.