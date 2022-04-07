حبس المتهم بالاشتراك مع الأم فى قتل رضيعتها بالوراق

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، حبس المتهم، بالاشتراك في واقعة قتل رضيعة على يد والدتها في الوراق، واشتراكه في شراء طفل ذكرًا بدلًا من الطفلة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتبين من تحقيقات النيابة أن المتهمة اتفقت مع شريكها ويعمل نقاشا بشراء طفل ذكرًا بدلًا من رضيعتها، وذلك لعدم افتضاح أمرها أمام زوجها وأسرته، حيث أنكر المتهم اشتراكه، وبالتحريات أثبتت أنه كان ينوي شراء طفل.

كانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على سيدة بالوراق، قتلت ابنتها الرضيعة، وألقت جثتها في بالوعة صرف صحي.

كانت قد تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد مقتل طفلة على يد والدتها، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن والدة الطفلة وراء قتلها، وتمكن رجال المباحث من القبض عليها.

بمواجهتها ذكرت أنها قتلت الطفلة لكونها فتاة، وكانت تتمنى أن تنجب ذكرًا، بالإضافة إلى أنها أوهمت زوجها أنها كانت حاملًا بطفل ذكر.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.