الخميس 07 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بالاشتراك مع الأم فى قتل رضيعتها بالوراق

ارشيفية
ارشيفية

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، حبس المتهم، بالاشتراك في واقعة قتل رضيعة على يد والدتها في الوراق، واشتراكه في شراء طفل ذكرًا بدلًا من الطفلة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتبين من تحقيقات النيابة أن المتهمة اتفقت مع شريكها ويعمل نقاشا بشراء طفل ذكرًا بدلًا من رضيعتها، وذلك لعدم افتضاح أمرها أمام زوجها وأسرته، حيث أنكر المتهم اشتراكه، وبالتحريات أثبتت أنه كان ينوي شراء طفل.

كانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على سيدة بالوراق، قتلت ابنتها الرضيعة، وألقت جثتها في بالوعة صرف صحي.

كانت قد تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد مقتل طفلة على يد والدتها، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن والدة الطفلة وراء قتلها، وتمكن رجال المباحث من القبض عليها.

بمواجهتها ذكرت أنها قتلت الطفلة لكونها فتاة، وكانت تتمنى أن تنجب ذكرًا، بالإضافة إلى أنها أوهمت زوجها أنها كانت حاملًا بطفل ذكر.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

النيابة حبس لمتهم الاشتراك قتل رضيعة الوراق

رئيس التحرير

وائل لطفي

التاريخ الذى يؤلم الإخوان

الأكثر قراءة

دعاء اليوم السادس من رمضان 2022| دعاء يوم 6 رمضان

محمد رمضان.. أن تجبر الجمهور على احترام «المشوار» التمثيلي

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض درجات الحرارة بدءًا من الغد

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 على شاشة قناة on

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى غاز مصر بتروتريد

إلغاء ارتداء الكمامة بالمواصلات العامة والأماكن المغلقة؟.. الحكومة توضح الحقيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

22 يوليو فى تاريخ مصر!

د. بهي الدين مرسي

ما لا يعرفه آدم عن حواء

أحمد المريخي

محمد عبدالمنعم زهران: أنا فى أول طريق لا نهاية له

ماجد حبته

كيانى.. كيان وزير الشباب!

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. عمالة شرعية (2)

جمال رشدي

كرة القدم في مصر بين المرض والعلاج

جلال حمام

الساحر الروسي ينصب فخه في دونباس

مدحت بشاى

وهن «مفاتيح حياة» عصرية

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

عيديت سليمان: لا توجد صفقة مع «نتنياهو» لشغل مناصب حكومية مستقبلًا

وزير خارجية الصين لنظيره الإسرائيلى: فلسطين لديها حق مشروع فى إقامة دولتها

"نتنياهو" في خطابه: أيام هذه الحكومة معدودة.. سنعود قريبًا بعون الله