الخميس 07 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على سائق تريلا دهس رجلًا وابنه بمنشأة القناطر

ارشيفية
ارشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق سيارة نقل "تريلا اصطدم بسيارة "سوزوكي" مما تسبب فى مصرع سائق وابنه كانا يستقلانها بمنشأة القناطر.

كان قد لقي سائق وابنه مصرعيهما، أثناء استقلالهما سيارة "سوزوكي"، إثر اصطدام  سيارة نقل "تريلا" بهما، بأحد طرق منشأة القناطر في الجيزة.

كان قد تلقى مدير أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث مروري بأحد الطرق التابعة لدائرة المركز، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف العقيد علي عبدالكريم، مفتش مباحث قطاع أكتوبر، وتبين أن سيارة نقل "تريلا"، اصطدمت بسيارة "سوزوكي" يستقلها "أحمد.ح"، وابنه البالغ من العمر 9 سنوات، مما أسفر عن مصرعيهما في الحال.

الأجهزة الأمنية القبض سائق تريلا سائق وابنه منشأة القناطر

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