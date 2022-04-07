الخميس 07 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

السبت.. حفل موسيقي لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة واعدين دوليين في الأوبرا

أوركسترا القاهرة
أوركسترا القاهرة السيمفوني

يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني تحت إشراف مديره الفني أحمد الصعيدي حفلًا بمصاحبة عازف التشيللو محمد صلاح وذلك في التاسعة والنصف مساء السبت 9 أبريل على المسرح الكبير ويتناوب على قيادته عدد من الدارسين الدوليين المتقدمين للحصول على درجة الماجستير في القيادة. 

يتضمن البرنامج مجموعة من أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها السيمفونية السادسة لهايدن، كونشيرتو الڤيولينة تشيللو والأوركسترا لدڤوراك، السيمفونية الخامسة لبيتهوڤن. 

يذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يعد الأقدم في مصر، حيث تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة أشهر الموسيقيين في العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة في الإعلان عن أنفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح في ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفني، وضمن رسالة الأوبرا المصرية لنشر الفنون الجادة قدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلات مخصصة لأطفال المدارس بهدف الارتقاء بالذائقة الفنية، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، هذا إلى جانب جولات فنية في أرجاء العالم.

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