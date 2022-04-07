تصل إلى 39.. ارتفاع درجات الحرارة ورياح محملة بالأتربة فى مطروح

شهدت مدينة مرسى مطروح، اليوم الخميس، ارتفاعا في درجات الحرارة ورياحا محملة بالأتربة حجبت الرؤية، حيث رفعت محافظة مطروح حالة الطوارئ والاستعداد تحسبا لحدوث أي تداعيات.

ورصد “الدستور” حالة الطقس التي تشهدها مدينة مرسى مطروح اليوم، من نشاط للرياح المحمل بالأتربة، بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة، حيث وصلت إلى 39 درجة مئوية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 20 والعظمى 39

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 19 والعظمى 38

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 19 والعظمى 38

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 19 والعظمى 38



درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 38

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 17 العظمى 38

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 18 والعظمى 39

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 18 والعظمى 32



درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 19 والعظمى 40

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 19 والعظمى 36

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 18 والعظمى 37

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 20 والعظمى 39

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 19 والعظمى 39

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 20 والعظمى 39



درجات الحرارة فى العريش الصغرى 17 والعظمى 36

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 18 والعظمى 35

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 20 والعظمى 34

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 15 العظمى 35

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 20 والعظمى 38

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 19 والعظمى 35

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 16 والعظمى 31

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 21 والعظمى 36



درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 39

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 25 والعظمى 38

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 24 والعظمى 39

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 21 والعظمى 40

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 20 والعظمى 41



درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 21 والعظمى 41

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 20 والعظمى 42

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 21 والعظمى 43

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 23 والعظمى 42



درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 24 والعظمى 43

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 24 والعظمى 43

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 24 والعظمى 41

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 21 والعظمى 42



درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 19 والعظمى 36

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 20 والعظمى 35

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 20 والعظمى 33

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 21 والعظمى 34



