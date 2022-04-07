الخميس 07 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

برعاية "طلعت مصطفى".. مدرسة "متولي الشعراوي" تشارك في المؤتمر الدولي الأول للتعليم الفني "إديوتيك إيجيبت ٢٠٢٢"

جريدة الدستور

شاركت مدرسة "متولى الشعراوي" للتكنولوجيا التطبيقية في فعاليات المؤتمر الدولي الأول للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني "إديوتيك إيجيبت ٢٠٢٢" ، وذلك برعاية مجموعة طلعت مصطفى ، الشريك الصناعي للمدرسة . وأُقيم المؤتمر على مدار يومي ٢٣، و٢٤ مارس ٢٠٢٢، تحت شعار "ارسم مستقبلك" ؛ وذلك في إطار رؤية القيادة السياسية وخطة الدولة الشاملة لإصلاح وتطوير التعليم الفني، وفتح آفاق جديدة لسوق العمل المحلية والدولية والاستثمار في المنتج البشري.

وشارك في فعاليات المؤتمر عشرات الطلاب من مدرسة متولي الشعراوي ، ضمن مسابقة Our Enviroment Technology التى تهدف إلى ابتكار الطلاب مشروعات تكنولوجية تخدم البيئة ، كما شارك طلاب قسمي الكهرباء والنجارة بالمدرسة في المؤتمر بعدد من المشروعات التي نالت اعجاب الحضور .

وخلال فعاليات المؤتمر، قامت الأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات "ناس أكاديمي" - ممثل شركة طلعت مصطفي في إدارة مدرسة متولي الشعراوي- بعرض منظومة التحول الثقافي بالمدرسة ودورها فى تطوير البيئة التعليمية . وأكدت "ناس أكاديمي" على حرص مجموعة طلعت مصطفى على توفير خدمات تربوية تعليمية مميزة تسهم في الارتقاء بطلاب المدرسة. وأشادت الأكاديمية  بدور مجموعة طلعت مصطفى في تطوير مدرسة متولي الشعراوي ، حيث تقوم بتوفير الخبراء المتخصصين فى مجال التشطيبات المعمارية لإكساب الطلاب الخبرات اللازمة ، كما توفر التدريب العملي للطلاب في كل من مدينتي والرحاب ، وتقدم حافز مادي للطلاب المتفوقين .

طلعت مصطفى مدرسة متولي الشعراوي ناس أكاديمي التعليم الفنى

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