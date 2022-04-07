تجديد حبس «دعاء سهيل» خبيرة التغذية بتهمة ترويج أدوية مجهولة المصدر

قرر قاضى المعارضات، اليوم الخميس، تجديد حبس "دعاء سهيل"، خبيرة التغذية، لمدة ١٥ يوما على ذمة التحقيقات بتهمة ترويج أدوية مجهولة المصدر.

كانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط سيدة- دعاء سهيل خبيرة التغذية- لقيامها بالتدليس على المواطنين، وآخر لمساعدتها فى ترويج التركيبات الدوائية، عقب رصد الأجهزة الأمنية ظهورها على بعض القنوات الفضائية وعبر مواقع التواصل الاجتماعى وإيهام المواطنين بقدرتها على تصنيع تركيبات دوائية للتخسيس وعلاج النحافة.

وعقب رصد الأجهزة الأمنية ظهور إحدى السيدات على بعض القنوات الفضائية والادعاء بقدرتها على تصنيع تركيبات دوائية للتخسيس وعلاج النحافة والترويج لمنتجات علاجية تقوم بتصنيعها، قامت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة برصد وتتبع نشاط المذكورة للوقوف على أبعاد نشاطها المشار إليه.