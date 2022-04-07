الخميس 07 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس «دعاء سهيل» خبيرة التغذية بتهمة ترويج أدوية مجهولة المصدر

دعاء سهيل
دعاء سهيل

قرر قاضى المعارضات، اليوم الخميس، تجديد حبس "دعاء سهيل"، خبيرة التغذية، لمدة ١٥ يوما على ذمة التحقيقات بتهمة ترويج أدوية مجهولة المصدر.

كانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط سيدة- دعاء سهيل خبيرة التغذية- لقيامها بالتدليس على المواطنين، وآخر لمساعدتها فى ترويج التركيبات الدوائية، عقب رصد الأجهزة الأمنية ظهورها على بعض القنوات الفضائية وعبر مواقع التواصل الاجتماعى وإيهام المواطنين بقدرتها على تصنيع تركيبات دوائية للتخسيس وعلاج النحافة.

وعقب رصد الأجهزة الأمنية ظهور إحدى السيدات على بعض القنوات الفضائية والادعاء بقدرتها على تصنيع تركيبات دوائية للتخسيس وعلاج النحافة والترويج لمنتجات علاجية تقوم بتصنيعها، قامت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة برصد وتتبع نشاط المذكورة للوقوف على أبعاد نشاطها المشار إليه.

 

تجديد حبس دعاء سهيل خبيرة التغذية ترويج أدوية مجهولة المصدر

رئيس التحرير

وائل لطفي

التاريخ الذى يؤلم الإخوان

الأكثر قراءة

إلغاء ارتداء الكمامة بالمواصلات العامة والأماكن المغلقة؟.. الحكومة توضح الحقيقة

انخفاض الحرارة غدًا.. «الأرصاد» تحذر من تخفيف الملابس

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى غاز مصر بتروتريد

الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس سياحى جنوب البحر الأحمر

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 على شاشة قناة on

شكرى: مصر لن تدخر جهدًا لتشجيع الدول على إجراءات التعامل مع تغير المناخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. عمالة شرعية (2)

جمال رشدي

كرة القدم في مصر بين المرض والعلاج

جلال حمام

الساحر الروسي ينصب فخه في دونباس

مدحت بشاى

وهن «مفاتيح حياة» عصرية

عبد الرحيم طايع

الغضب الجماهيري ومو صلاح

القس ثروت ثابت

تجويعنا أم تغييرنا؟

حسين دعسة

مجلس الأمن والوساطة وضياع الجامعة العربية فى دمار الحرب

خالد عكاشة

حرب الطاقة الألمانية الروسية

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير خارجية الصين لنظيره الإسرائيلى: فلسطين لديها حق مشروع فى إقامة دولتها

"نتنياهو" في خطابه: أيام هذه الحكومة معدودة.. سنعود قريبًا بعون الله

فقد الأغلبية في الكنيست.. ماذا يفعل «بينيت» لإنقاذ الائتلاف الحكومي الإسرائيلي؟