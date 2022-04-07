المشدد 5 سنوات لعامل شرع فى قتل شقيقته وزوجة أبيه بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار ياسر سنجاب، بمعاقبة شاب بالسجن المشدد 5 سنوات، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، لإدانته فى القضية رقم 3131 لسنة 2021 جنايات مركز أولاد صقر، بالشروع فى قتل شقيقته وزوجة أبيه بالتعدى عليهما بـ"شاكوش".

تعود أحداث القضية لشهر مارس من العام الماضى 2021، بتلقى الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أولاد صقر بلاغا من "أ . ع " 22 عاما، موظفة ومقيمة بقصاصين الأزهار بدائرة المركز، بقيام شقيقها من والدها المتوفي، ويدعى "محمود"، بالتعدى على والدتها "و. إ. أ" 45 عاما موظفة، بالضرب مستخدما أداة "شاكوش" قاصدا إزهاق روحها، وعندما حاولت إنقاذها من يديه، تعدى عليها أيضا، محدثاً إصابتهما بالرأس واليد الموصوفة بالتقرير الطبي، ولاذ بالفرار والهرب من موقع الحادث، وذلك بعد تجمع الأهالى على صراخهما فى محاولة لإنقاذهما ونقلهما إلى المستشفى لإسعافهما، وذلك بسبب خلافات على الميراث.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أحالت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.