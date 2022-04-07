«تجارية الإسماعيلية» تطلق قافلة الخير لدعم الأسر الأولى بالرعاية

أطلقت الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، تحت إشراف المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، قافلة الخير الرمضانية الأولى لتوزيعها على مستحقيها، بالتعاون مع محافظة الاسماعيلية ومديرية التضامن ، وفقا لتوجيهات وزيرة الصناعة والتجارة والاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال المهندس أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، إن القافلة تأتي فى إطار المشاركة المجتمعية للغرفة فى دعم المجتمع والأسر الأولى بالرعاية فى إطار التكافل الاجتماعي والتكامل مع دور الدولة فى رعاية الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدا أن القافلة سيتم تسليمها للجهات التنفيذية لضمان وصولها إلى كل مناطق المحافظة لافتا إلى أنها القافلة الاولى وهناك عدد آخر من القوافل الرمضانية خلال الفترة القادمة.

ولفت عثمان إلى أن القافلة تنطلق وفقا لإجتماع سابق مع وزيرى التموين والتجارة والصناعة والذي تم خلاله تخصيص جزء من الاحتياطي الخاص بالغرف التجارية لدعم الأسر الأكثر احتياجا والمستحقة على مستوى الجمهورية وغرف المحافظات، مؤكدا حرص الغرفة على التفاعل مع كل المبادرات المجتمعية والدولة للتخفيف عن كاهل المواطن، لافتا إلى أن القافلة تأتي بالتوازي مع إقامة معارض أهلا رمضان لخدمة الوطن والمواطن والمجتمع بكافة فئاته.

من ناحيته، كشف جلال أبو الطاهر رئيس شعبة الخضر والفاكهة وعضو مجلس إدارة الغرفة أن القافلة تضم ١٧٠٠ كرتونة مواد غذائية متكاملة للأسرة الواحدة وسيتم توزيعها وفق كشوف خاصة بالتضامن الاجتماعي.

وعبر سيد الكرسلي، رئيس الشعب بالغرفة التجارية، عن فخره بمشاركة الغرفة فى التكافل الاجتماعى للمجتمع الذى تخدمه الغرفة مؤكدا أنه لا يقل أهمية هذا الدور عن الدور الخدمى للتجار والمواطنين على السواء.