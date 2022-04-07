«الإياتا»: زيادة الطلب على الشحن الجوي بسبب تخفيف قيود السفر

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي الإياتا، عن أن الطلب على الشحن الجوي زاد في فبراير على الرغم من الخلفية التشغيلية الصعبة.

وأكد الإياتا في بيان حول أسواق الشحن الجوي العالمية تظهر أن الطلب على الشحن الجوي استفاد في فبراير مقارنة بشهر يناير من عدة عوامل أهمها تصاعد نشاط التصنيع بسرعة بعد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في فبراير. تأثرت السعة بشكل إيجابي من خلال التخفيف العام والتدريجي لقيود السفر COVID-19، وانخفاض إلغاء الرحلات بسبب العوامل المتعلقة بـOmicron (خارج آسيا)، وتقليل الاضطرابات التشغيلية للطقس الشتوي، حيث ارتفع الطلب العالمي، المُقاس بأطنان الشحنات لكل كيلومتر (CTKs)، بنسبة 2.9٪ مقارنة بشهر فبراير 2021 (2.5٪ للعمليات الدولية).

وقال ويلي والش، المدير العام لـ IATA ان المقارنة لتأثير السنة القمرية الجديدة (التي يمكن أن تسبب تقلبًا في التقارير) من خلال حساب متوسط ​​أداء شهري يناير وفبراير، زاد الطلب بنسبة 2.7٪ على أساس سنوي وبينما استمرت أحجام البضائع في الارتفاع، تباطأ معدل النمو من 8.7٪ على أساس سنوي في ديسمبر.

كانت السعة 12.5٪ فوق فبراير 2021 (8.9٪ للعمليات الدولية)، في حين أن هذا في المنطقة الإيجابية، مقارنة بمستويات ما قبل COVID-19، ما تزال القدرة مقيدة ، 5.6 ٪ أقل من مستويات فبراير 2019.

لذلك يجب ملاحظة عدة عوامل في بيئة التشغيل بلغ معدل التضخم العام لأسعار المستهلك لدول مجموعة السبع 6.3٪ على أساس سنوي في فبراير 2022، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 1982 وفي حين أن التضخم عادة ما يحد من القوة الشرائية، فإن هذا متوازن مقابل مستويات المدخرات المرتفعة الناتجة عن الوباء.

كذلك انخفض مؤشر المشتريات (PMI) الذي يتتبع طلبات التصدير العالمية الجديدة إلى 48.2 في مارس كان هذا هو الأدنى منذ يوليو 2020، ما يشير إلى أن غالبية الشركات التي شملها الاستطلاع أبلغت عن انخفاض في طلبات التصدير الجديدة.

تستمر سياسة صفر COVID في الصين وهونغ كونغ في إحداث اضطرابات في سلسلة التوريد نتيجة لإلغاء الرحلات الجوية بسبب نقص العمالة، ولأن العديد من الشركات المصنعة لا تستطيع العمل بشكل طبيعي.

كان لتأثير الغزو الروسي لأوكرانيا تأثير محدود عالميًا على أداء فبراير حيث حدث بالقرب من نهاية الشهر. ستصبح الآثار السلبية للحرب والعقوبات ذات الصلة (خاصة ارتفاع تكاليف الطاقة وانخفاض التجارة) أكثر وضوحًا اعتبارًا من مارس.

استمر الطلب على الشحن الجوي في التوسع على الرغم من التحديات المتزايدة في بيئة التجارة. ليس من المرجح أن يكون هذا هو الحال في مارس حيث تترسخ العواقب الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.