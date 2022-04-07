الخميس 07 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإياتا»: زيادة الطلب على الشحن الجوي بسبب تخفيف قيود السفر

الاياتا
الاياتا

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي الإياتا، عن أن الطلب على الشحن الجوي زاد في فبراير على الرغم من الخلفية التشغيلية الصعبة.

وأكد الإياتا في بيان حول أسواق الشحن الجوي العالمية تظهر أن الطلب على الشحن الجوي استفاد في فبراير مقارنة بشهر يناير من عدة عوامل أهمها تصاعد نشاط التصنيع بسرعة بعد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في فبراير. تأثرت السعة بشكل إيجابي من خلال التخفيف العام والتدريجي لقيود السفر COVID-19، وانخفاض إلغاء الرحلات بسبب العوامل المتعلقة بـOmicron (خارج آسيا)، وتقليل الاضطرابات التشغيلية للطقس الشتوي، حيث ارتفع الطلب العالمي، المُقاس بأطنان الشحنات لكل كيلومتر (CTKs)، بنسبة 2.9٪ مقارنة بشهر فبراير 2021 (2.5٪ للعمليات الدولية).

وقال ويلي والش، المدير العام لـ IATA ان المقارنة لتأثير السنة القمرية الجديدة (التي يمكن أن تسبب تقلبًا في التقارير) من خلال حساب متوسط ​​أداء شهري يناير وفبراير، زاد الطلب بنسبة 2.7٪ على أساس سنوي وبينما استمرت أحجام البضائع في الارتفاع، تباطأ معدل النمو من 8.7٪ على أساس سنوي في ديسمبر.

كانت السعة 12.5٪ فوق فبراير 2021 (8.9٪ للعمليات الدولية)، في حين أن هذا في المنطقة الإيجابية، مقارنة بمستويات ما قبل COVID-19، ما تزال القدرة مقيدة ، 5.6 ٪ أقل من مستويات فبراير 2019.

لذلك يجب ملاحظة عدة عوامل في بيئة التشغيل بلغ معدل التضخم العام لأسعار المستهلك لدول مجموعة السبع 6.3٪ على أساس سنوي في فبراير 2022، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 1982 وفي حين أن التضخم عادة ما يحد من القوة الشرائية، فإن هذا متوازن مقابل مستويات المدخرات المرتفعة الناتجة عن الوباء.

كذلك انخفض مؤشر المشتريات (PMI) الذي يتتبع طلبات التصدير العالمية الجديدة إلى 48.2 في مارس كان هذا هو الأدنى منذ يوليو 2020، ما يشير إلى أن غالبية الشركات التي شملها الاستطلاع أبلغت عن انخفاض في طلبات التصدير الجديدة.

تستمر سياسة صفر COVID في الصين وهونغ كونغ في إحداث اضطرابات في سلسلة التوريد نتيجة لإلغاء الرحلات الجوية بسبب نقص العمالة، ولأن العديد من الشركات المصنعة لا تستطيع العمل بشكل طبيعي.

كان لتأثير الغزو الروسي لأوكرانيا تأثير محدود عالميًا على أداء فبراير حيث حدث بالقرب من نهاية الشهر. ستصبح الآثار السلبية للحرب والعقوبات ذات الصلة (خاصة ارتفاع تكاليف الطاقة وانخفاض التجارة) أكثر وضوحًا اعتبارًا من مارس.

استمر الطلب على الشحن الجوي في التوسع على الرغم من التحديات المتزايدة في بيئة التجارة. ليس من المرجح أن يكون هذا هو الحال في مارس حيث تترسخ العواقب الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.

العواقب الاقتصادية للحرب في أوكرانيا تكاليف الطاقة وانخفاض التجارة الغزو الروسي لأوكرانيا IATA التخفيف العام والتدريجي لقيود السفر COVID-19 الشحن الجوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

التاريخ الذى يؤلم الإخوان

الأكثر قراءة

انخفاض الحرارة غدًا.. «الأرصاد» تحذر من تخفيف الملابس

إلغاء ارتداء الكمامة بالمواصلات العامة والأماكن المغلقة؟.. الحكومة توضح الحقيقة

الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس سياحى جنوب البحر الأحمر

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى غاز مصر بتروتريد

وزير المالية: الدخل حتى 2500 جنيه شهريًا معفى من الضرائب

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 على شاشة قناة on

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. عمالة شرعية (2)

جمال رشدي

كرة القدم في مصر بين المرض والعلاج

جلال حمام

الساحر الروسي ينصب فخه في دونباس

مدحت بشاى

وهن «مفاتيح حياة» عصرية

عبد الرحيم طايع

الغضب الجماهيري ومو صلاح

القس ثروت ثابت

تجويعنا أم تغييرنا؟

حسين دعسة

مجلس الأمن والوساطة وضياع الجامعة العربية فى دمار الحرب

خالد عكاشة

حرب الطاقة الألمانية الروسية

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير خارجية الصين لنظيره الإسرائيلى: فلسطين لديها حق مشروع فى إقامة دولتها

"نتنياهو" في خطابه: أيام هذه الحكومة معدودة.. سنعود قريبًا بعون الله

فقد الأغلبية في الكنيست.. ماذا يفعل «بينيت» لإنقاذ الائتلاف الحكومي الإسرائيلي؟