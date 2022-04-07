محافظ بورسعيد يستعرض مقترح الهيكل التنظيمي للوحدة الإدارية المتكاملة بسهل الطينة

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا موسعا، اليوم، لاستعراض مقترح الهيكل التنظيمي للوحدة الإدارية المتكاملة بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد بديوان عام محافظة بورسعيد، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والمستشار محمد موسى المستشار القانوني للمحافظة واللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد، وعدد من الأجهزة التنفيذية ومديري المديريات بالمحافظة.

وفي بداية اللقاء، تم عرض فيلم تسجيلي حول منطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، والتي تشمل وحدات سكنية، و سوق تجاري، و مركز شباب، ومسجد، ووحدة تنمية مجتمع، ومحطة صرف صحي، ووحدة بيطرية، ومدرسة، ووحدة طب أسرة، واستمع محافظ بورسعيد لعرض تقديمي حول مكونات مقترح الهيكل التنظيمي للوحدة الإدارية المتكاملة بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، والتي تقوم على منظومة الشباك الواحد وتشمل رئيس الوحدة و مركز تكنولوجي يضم مندوب لكل مديرية لتلقي طلبات المواطنين في جميع الجهات الحكومية والتيسير على المواطنين من خلال سرعة التواصل وإنجاز الأعمال الخدمية التي تمس حياة المواطنين بمنطقة سهل الطينة، من خلال مناديب للمديريات الخدمية كالتعليم والصحة وغيرها.

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود الأجهزة التنفيذية في إعداد الهيكل التنظيمي لمنطقة سهل الطينة، مؤكدا أن هذه المنطقة، تضم 7 قرى تشمل كافة أوجه الخير والرخاء، وتحتوي على المؤسسات الخدمية في جميع القطاعات، موجها بتكثيف الجهود من جميع الأجهزة التنفيذية لتشكيل هيكل إداري يقدم الخدمات للمواطنين بهذه المنطقة ويحقق التواصل الفعال بين المواطن والجهات التنفيذية في سهولة ويسر.

وفي شأن آخر أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في رفع كفاءة وتطوير المحاور والطرق الرئيسية والفرعية بمختلف أحياء المحافظة، مشيرا إلى تواصل أعمال الطبقة الأسفلتية والترميم و رابطة شارع النصر والنهضة بمحيط سوق الخضروات والفاكهة "بازار بورسعيد" الجديد بحي العرب، تحت إشراف مديرية الطرق والنقل ببورسعيد، وبالتنسيق مع حي العرب

وأكد المحافظ، أن حي العرب شهد طفرة في أعمال تطوير الطرق والتي تجرى في الشوارع الحيوية والفرعية، تحقيقا للسيولة المرورية في حركة المواطنين والسيارات، لافتا أنه جاري أعمال رصف الشارع على درجة عالية من الكفاءة، و تنفيذ التوسعات اللازمة للأرصفة الجانبية وأعمال صيانة أعمدة الإضاءة.