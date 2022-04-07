وزيرة خارجية ألمانيا تدعو نظرائها بدول الناتو إلى اجتماع غير رسمي في مايو

دعت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى اجتماع غير رسمي في برلين مايو المقبل.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، قبيل مشاورات وزراء خارجية الحلف في بروكسل، إن الأمر يتعلق بمواصلة التنسيق الوثيق للغاية في ضوء الحرب العدوانية الروسية غير القانونية ضد أوكرانيا.

وكانت كييف طلبت من برلين المزيد من الأسلحة في اجتماع وزراء خارجية الناتو، وحثت ألمانيا وحلفاء آخرين على توفير المزيد من الأسلحة.

ونقلت القناة الأولي بالتلفزيون الألماني اليوم عن وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا في بروكسل: أنه من الواضح أن ألمانيا يمكنها أن تفعل المزيد، ولا ينبغي أن يكون هناك المزيد من أحداث بوتشا.. نعرف كيف نقاتل ، ونعرف كيف ننتصر، ولكن بدون الأسلحة الثقيلة فإن معاناة بلاده ستطول.