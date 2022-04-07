الخميس 07 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق فعاليات البرنامج التثقيفى والترفيهى لإحياء الليالى الرمضانية

الفعاليات
الفعاليات

انطلقت فعاليات البرنامج التثقيفى والترفيهى لليالى الرمضانية والذى تنظمه مديرية الثقافة بالتعاون مع مديرية الأوقاف وفرع المجلس القومى للمرأة ومختلف الجهات المعنية، وذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان. 

أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بحزمة الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي يتضمنها هذا البرنامج الثقافي، مؤكداً على دوره فى إحياء الليالى الرمضانية من خلال إثراء ورفع الوعى الثقافى والفكرى والفنى والترفيهى مع المساهمة فى إدخال البهجة والسرور لدى المواطنين وكافة أفراد الأسرة الأسوانية. 

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ومن جانبها أكدت نجوى سيد مدير عام الثقافة بأسوان بأن برنامج الليالى الرمضانية يشمل تقديم سلسلة من الأنشطة والفقرات والعروض الثقافية والفنية داخل جميع القصور وبيوت الثقافة وأيضاً المكتبات العامة وغيرها من المراكز  الثقافية بمختلف القرى والنجوع وخاصة فى المناطق البعيدة والنائية. 

وأوضحت نجوى سيد مدير عام الثقافة بأسوان  أن مركز ثقافة كوم أمبو شهد تنظيم محاضرة بعنوان " دور الموسسات الثقافيه فى مواجهة الفكر المتطرف " ، بينما تم تقديم عرض للإنشاد الدينى لفرقة السباعية ، وأيضاً تنظيم ورشة فنية للأطفال وعروض للأراجوز بقرية البصالى بكوم أمبو ، كما شهدت مكتبة أدندان بمركز نصر النوبة تقديم محاضرة توعوية بعنوان " النوبة والحاضر".. 

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وأشارت نجوى سيد إلى أنه فى مركز دراو تم تنظيم محاضرة تحت عنوان " الصحة الإنجابية " ببيت ثقافة دراو استهدف عدد 35 طالب وطالبة من مدرسة دراو الإعدادية ، بجانب تنظيم محاضرة بعنوان " رمضان شهر القرآن " وذلك بمكتبة الشيخ على ، لافته بأنه أيضاً تم تنظيم ورشة حكى عن " غزوة بدر " ببيت ثقافة إدفو بجمعية تنمية المجتمع بقرية الرمادى بمركز إدفو.

كما شهد مسرح فوزى فوزى بمدينة أسوان تقديم محاضرة بعنوان "المواظبة على الطاعة" بمشاركة عدد من رجال الدين والعلماء من مديرية الأوقاف.

أسوان المواطنين فعاليات محافظ أسوان الجهات المعنية الأنشطة مواجهة الفكر المتطرف

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