استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب كورونا في العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم الخميس، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 26 ألفا و81 حالة إصابة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و807 آلاف و908 إصابات، كما سجلت وزارة الصحة 91 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 25 ألفا و788 وفاة.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 12 ألفا و105 إصابات جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 4 ملايين و280 ألفا و591 إصابة، وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 32 حالة وفاة جراء الفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 35 ألفا و192 حالة.

وفي الصين، قالت لجنة الصحة الوطنية إنه تم تسجيل 1284 حالة إصابة جديدة، بينما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة عند 4 آلاف و638 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين إلى 160 ألفا و116 إصابة.

وفي جورجيا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 324 حالة إصابة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليون و650 ألفا و708 إصابات، ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة عند 16 ألفا و765 وفاة.

وتعافى على مدار أمس 721 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات التعافي من الفيروس التاجي إلى مليون و629 ألفا و987 حالة.

وفي التشيك، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 5 آلاف و287 حالة إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 3 ملايين و850 ألفا و902 إصابات، وسجلت 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 39 ألفا و816 حالة.

وتعافى على مدار أمس، 2882 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 3 ملايين و753 ألفا و428 شخصا.

وفي نيوزيلندا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 11 ألفا و702 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 741 ألفا و987 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 22 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 426 حالة.

وتعافى على مدار أمس 15 ألفا و284 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 658 ألفا و762 شخصا.

وفي تايوان، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 531 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 25 ألفا و756 إصابة.

ولم تسجل السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة عند 853 حالة.

وتعافى على مدار أمس 75 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 20 ألفا و805 أشخاص.

وفي سلوفاكيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 4 آلاف و380 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليون و741 ألفا و695 إصابة، وسجلت 18 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 19 ألفا و500 حالة وفاة.

وتعافى على مدار أمس، 9 آلاف و62 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى مليون و647 ألف شخص.

وفي النمسا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 16 ألفا و479 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 3 ملايين و950 ألفا و161 إصابة، وسجلت 44 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 16 ألفا و141 حالة.

وتعافى على مدار أمس، 27 ألفا و97 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 3 ملايين و701 ألف و204 أشخاص.

وفي الهند، سجلت السلطات الصحية، 1033 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ما يرفع إجمالي حالات الإصابة المسجلة في البلاد إلى 43 مليونا و31 ألفا و958 حالة.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، اليوم /الخميس/ أن السلطات سجلت أيضا 43 حالة وفاة جديدة؛ ما يرفع إجمالي حالات الوفاة المسجلة إلى 521 ألفا و530 حالة.

يذكر أن عدد الحالات النشطة في الهند يبلغ حاليا 11 ألفا و639 حالة، فيما وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 42 مليونا و498 ألفا و789 شخصا.

وفي لاتفيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1072 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 806 ألاف و425 إصابة، وسجلت 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 5 آلاف و 670 حالة.

وفي إستونيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 886 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 562 ألفا و114 إصابة، وسجلت حالتين وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 2481 حالة.

وفي فنلندا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 7 آلاف و 216 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 920 ألفا و692 إصابة، وسجلت 27 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 3 آلاف و 334 حالة.

وفي بولندا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1487 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 5 ملايين و 975 ألفا و40 إصابة، وسجلت 64 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 115 ألفا و536 حالة.

وفي المجر، أعلنت السلطات الصحية تسجيل2568 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى مليون و 865 ألفا و607 إصابات، وسجلت 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 45 ألفا و684 حالة.

وفي ليتوانيا،أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1625حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى مليون و37 ألفا و422 إصابة، وسجلت 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 8 آلاف و 944 حالة.

وفي منغوليا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 72 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 468 ألفا و931 إصابة، دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليستقر بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 2177حالة.