مصرع مواطن وإصابة 6 في حادث تصادم على «زراعي البحيرة»

لقي مواطن مصرعه وأصيب 5 بكسور وجروح وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم، أثر وقوع حادث تصادم بين تروسكل وسيارة ميكروباص، أمام قرية مازن بطريق مصر إسكندرية الزراعي بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى إيتاي البارود العام، وتم نقل المصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد بورود إخطارا من استقبال مستشفى إيتاي البارود باستقبال جثة شخص و5 آخرين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة ميكروباص بطريق مصر اسكندرية الزراعي أمام قرية مازن التابعة لذات المركز، وجري التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى وعمل الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وتم تحرير المحضر اللازم.

بالانتقال وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن وفاة "محمود محمد جاد" جثة هامدة مقيم دسوق بمحافظة كفر الشيخ، فيما أصيبت كل من "محمد عصام محمد محمود 21 سنة مقيم بشباس مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، غطاس عبدالله حسن 44 عاما مقيم ايتاي البارود مصاب بسحجات متفرقة ، حمزه محمد صلاح 25 مقيم دسوق، أحمد محمد عبدالعظيم 17 عاما مصاب بكسر في الحوض، طاهر سعد عبدالمنعم 25 مقيم دسوق، وجري نقل المصابين إلى مستشفى ايتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية وتحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والتصريح بالدفن.