أبوالغيط يُرحب بإنشاء مجلس القيادة الرئاسى فى اليمن

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط ، بإصدار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قراراً بتشكيل مجلس قيادة رئاسي، وبنقل كافة صلاحياته له، وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية.

وأكد أبو الغيط، في بيان اليوم الخميس، دعمه لمجلس القيادة الجديد، كتجسيد للشرعية اليمنية، معربا عن أمله في أن يقود هذا المجلس البلاد نحو تحقيق السلام.

ودعا أبو الغيط، مختلف الأطراف اليمنية للحفاظ على الهدنة الحالية، توطئة للدخول في مفاوضات جادة من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني واستعادة الاستقرار والأمن في البلاد، وضمان ألا يُشكل اليمن تهديداً على أيٍ من جيرانه.