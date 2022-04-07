انهيار جزئى لعقار سكنى فى إمبابة دون إصابات

شهد عقار سكني في شارع الوحدة بمنطقة إمبابة، انهيارًا جزئيًا دون إصابات، وانتقل رجال الحماية المدنية ومسئولو المحافظة إلى المكان وتم إجراء المعاينة اللازمة لموقع الحادث، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بحدوث انهيار جزئي للعقار رقم 162 بالشارع المشار إليه.

وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية ومسئولو حي الشمال إلى محل البلاغ، وتبين سقوط أجزاء من سقف الطابق الأرضي وظهور حديد التسليح، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار مع إخطار إدارة التنظيم ولجنة هندسية تابعة لجامعة القاهرة للمعاينة وتحديد مدى سلامة العقار.