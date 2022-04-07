الخميس 07 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع مراهق فى مشاجرة بالغربية

مصرع مراهق
مصرع مراهق

لقي مراهق مصرعه بسلاح أبيض على يد صديقه في مشاجرة نشبت بينهما اليوم، بسبب خلافات بقرية كفر كلا الباب التابعة لدائرة مركز السنطة بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مآمور مركز شرطة السنطة بوصول شاب يدعى "محمد. أ" 14 سنة لمستشفى السنطة العام مصاباً بجروح وطعنات بالجسد وتوفى فور وصوله، وذلك خلال مشاجرة نشبت بينه وبين أحد الأشخاص بسبب خلافات بينهما.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مقتل الشاب إثر قيام صديقه بطعنه بسلاح أبيض مطواة بعد مشادة بينهما، تم تحرير محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض علي النيابة العامة للتحقيق.

مشاجرة قرية كفر كلا الباب محافظة الغربية

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