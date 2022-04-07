اليوم.. تحديد مصير الطلاب المتجاوزين نسب الغياب من دخول الامتحانات

تنتظر اليوم، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حصر بإجمالي أعداد الطـلاب الذين تجاوزوا نسـب الغياب المقررة بالنسبة لطلبة الدبلومات الفنية، من المديريات التعليمية، بواقع 85% نظـري، و75% عملـي الـذيـن لـيـس لـهـم الحـق دخـول الامتحـان للنقـل والدبلوم للعام الدراســي الجارى، بجميع نوعيـات التعليم الفنـي "صناعي – زراعـي - تجـاري - فندقى".

ومن المقرر أنه سيتم عرضها على الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، للبث فيها، حيث يتم إرسال أعداد الطلاب عن طريق الفاكس أو الواتس الخاص بمديري العموم للنوعيات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت عن استعداداتها لامتحانات الدبلومات الفنية بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) على مستوى الجمهورية وذلك للدور الأول للعام الدراسي 2021/2022.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات التدريبات العملية والمعملية يوم السبت الموافق 2022/5/21، وتبدأ الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 2022/5/28، على أن يتم البدء في أعمال تقدير الدرجات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 2022/6/24.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 2022 حوالي 800 ألف طالب تقريبًا بكافة النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج) بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وبلغت عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية (23) لجنة إدارة، بالإضافة إلى (25) لجنة نظام ومراقبة، ويبلغ عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي (3100) لجنة امتحانية تقريبًا.

وبالنسبة للمدارس التي تطبق البرامج المطورة ذات المناهج المبنية وفق منهجية الجدارات المهنية، أوضحت الوزارة أنه سيتم تخريج هذا العام أولى دفعات طلاب المدارس التي تطبق البرامج المطورة ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المهنية للعام الدراسي 2021/2022 والبالغ عددهم (23) ألف طالب وطالبة.