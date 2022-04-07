الخميس 07 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ولي العهد السعودي: المملكة حريصة على أن ينعم اليمن بالأمن والاستقرار

جريدة الدستور

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حرص المملكة على أن ينعم اليمن بالأمن والاستقرار، مشددًا على في الوقت ذاته على دعم المملكة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني الجديد.
وأعرب الأمير محمد بن سلمان، خلال استقباله لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس الجدد، وفقا لقناة "الإخبارية السعودية"، عن تطلعه بأن يسهم تأسيس المجلس في بداية صفحة جديدة في اليمن تنقله من الحرب للسلام والتنمية .. كما أعرب عن أمله بأن تكون المرحلة القادمة مختلفة، بما لمسه من عزم وتفاؤل الجميع.
وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أصدر، فجر اليوم ، قرارا بتشكيل مجلس قيادة رئاسي ينقل كافة صلاحياته له وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، كما أصدر قرارا بإعفاء نائبه علي محسن الأحمر من منصبه، وأن مجلس القيادة الرئاسي الجديد باليمن سيتولى إدارة الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا طوال المرحلة الانتقالية.
وقد رحبت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، بقرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي نقل صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي.
وأكدت المملكة، في بيان أوردته قناة "الإخبارية السعودية"، دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني لتمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ، ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وإنهاء الأزمة اليمنية.
وأعلنت المملكة عن تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ ثلاثة مليارات دولار .. داعية لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني، وحثت مجلس السيادة الرئاسي اليمني على بدء مفاوضات تحت إشراف أممي.

الرياض اليمن ولي العهد السعودي الرئيس اليمني السعودية

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