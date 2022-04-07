الخميس 07 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 31 مركبة «توكتوك» ودراجة نارية مخالفة والتحفظ عليها في الغربية

ارشيفية
ارشيفية

نظمت إدارة مرور الغربية، حملة لضبط مركبات "التوكتوك" والدراجات النارية، المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا،وإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدي تلك المركبات.

و تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، اليوم  الخميس، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بشن حملة موسعة لضبط مركبات "التوكتوك" والدراجات النارية المخالفة بمدينة طنطا خلال  24 ساعة، وتم ضبط 31 مركبة مخالفة والتحفظ عليها، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات وأصحابها.

وكان مدير أمن الغربية قد وجه باستمرار وتكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، وكذلك مركبات التوك توك، وذلك فى إطار تنفيذا لاستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

ضبط مركبة مخالفة والتحفظ عليها تحرير المحاضر اللازمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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