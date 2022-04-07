الحلقة الخامسة.. نور النبوى يشكو من الفراغ العاطفى فى «راجعين يا هوى»

عرضت اليوم الحلقة 5 من مسلسل "راجعين يا هوى"، والذي يشارك به الفنان خالد النبوي، ضمن السباق الرمضاني الحالي.

أحداث الحلقة 5 مسلسل راجعين يا هوى

وشهدت الحلقة 5 من مسلسل "راجعين يا هوى" أحداث مختلفة ومتنوعة، حيث يذهب نور النبوي إلى عمه ليشكو له من الفراغ العاطفي الذي يعيشه، فيصاب بليغ بحالة من الذهول من طريقة تعبيره عن نفسه بكلمات اعتبرها عمه ألغازًا، عندما قال "أصحابي كلهم عيال مكرنجة وأنا في الترحريح" تعبيرًا عن فشله في الاتباط، وذلك من خلال شخصية طارق التي يجسدها نور ضمن أحداث المسلسل الذي يُعرض حاليًا على قنوات cbc وcbc drama وdmc وdmc drama، بالتوازي مع منصة Watch It.

بلغة الشباب التي لا يفهمها الجيل الأكبر، وبخفة ظل بدأ طارق حديثه مع عمه بليغ (خالد النبوي) عن حالته العاطفية بهذه الكلمات الملغزة بالنسبة لعمه، والتي تعني أن طارق يعاني من عدم قدرته على الارتباط العاطفي برغم تعرفه على عدد لا بأس به من البنات، بينما يفلح أصحابه في ذلك ويعيشون قصص حب باستمرار، ليرد عليه عمه بقوله "إتعلم من عمك".

تجمع بين طارق وعمه علاقة صداقة مميزة، فمنذ اللحظة الأولى لوجود بليغ في مصر بعد عودته من أوروبا لاسترداد حقه في الميراث، ظل طارق مرافقًا ومساعدًا له في كل خطوة يخطوها لكونه المفضل لديه بين أبناء شقيقه، الذين قابلوا طلبه في الميراث بالعنف والاستنكار.

"راجعين يا هوى" من تأليف عميد الدراما العربية أسامة أنور عكاشة، ويقوم بالمعالجة الدرامية محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما ستوديوز، ويشارك في بطولته أيضًا نور اللبنانية، أنوشكا، وفاء عامر، سلمى أبو ضيف، إسلام ابراهيم، أحمد بدير وهنا شيحة.