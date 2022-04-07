تايمز: بريطانيا تضع خططا لإرسال عربات مدرعة إلى أوكرانيا

ذكرت صحيفة تايمز أن بريطانيا تضع خططا لإرسال مركبات مدرعة إلى أوكرانيا.

وقال التقرير إن الخيارات قيد الدراسة في وزارة الدفاع تشمل إرسال مركبة دورية مدرعة ، مثل ماستيف ، أو عربة مثل جاكال، والتي يمكن استخدامها كمركبة استطلاع أو دورية بعيدة المدى.



وذكرت تايمز نقلا عن مصدر دفاعي أنه سيتم تجريد المركبات من المعدات الحساسة وسيتم إرسال قوات بريطانية إلى دولة مجاورة لأوكرانيا لإجراء التدريبات.



وقال التقرير إن بريطانيا ستعلن عن مزيد من الدعم ، بما في ذلك صواريخ مضادة للدبابات والطائرات، في الأيام المقبلة.

كما قررت المملكة المتحدة فرض تجميد كامل للأصول على بنك سبيربنك الروسي، والتزمت بإنهاء جميع واردات الفحم والنفط الروسي بحلول نهاية عام 2022، وذلك وفق شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية أن هذه العقوبات جاءت ردًا على استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأشارت وزارة الخارجية البريطانية إلى أن المملكة المتحدة جمدت بالكامل أصول "سبيربنك" و"بنك ائتمان موسكو" كما حظرت استيراد البضائع الروسية المصنوعة من الحديد والصلب.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إن بلادها فرضت حظرًا جديدًا على الاستثمارات في روسيا وكذلك حظر تصدير معدات تكرير النفط إلى روسيا.

كما قررت بريطانيا حظر كل الاستثمارات في روسيا وتفرض عقوبات في مجالي التمويل والطاقة.

وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق اليوم، عن فرض عقوبات على ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت واشنطن إن الخطوة الأخيرة جاءت ردًا على الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية في مدينة بوتشا بالقرب من كييف، حيث تم اكتشاف أكثر من 300 جثة، بما في ذلك بعض المدنيين الذين تم قتلهم وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم.

وتعتقد الولايات المتحدة أن العديد من أصول الرئيس الروسي مخبأة من قبل أفراد الأسرة.

وستستهدف العقوبات أيضًا زوجة وزير الخارجية سيرجي لافروف وابنته.

ستقطع العقوبات جميع أفراد عائلة بوتين المقربين من النظام المالي الأمريكي وتجمد أي أصول لديهم في الولايات المتحدة.