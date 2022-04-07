تفاصيل الورشة المجانية في التصوير الفوتوغرافي لـ«مساجد مصر»

ينظم قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، بدءاً من 12 أبريل الموافق 13 رمضان ورشة التصوير الفوتوغرافي (مساجد القاهرة) وذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالقاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي والتي يتم تنظيمها تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.

تقام الورشة تحت إشراف الفنان السيد عبد القادر، وذلك بمركز الهناجر للفنون وتنتهي بمعرض يضم نتاج الورشة، وتعد الورشة متقدمة ليست للهواة والمبتدئين.

في الوقت نفسه، يستهل برنامج "هل هلالك" أولى لياليه بالاحتفال بذكرى نصر العاشر من رمضان، وذلك فى الثامنة والنصف من مساء يوم الإثنين 10 رمضان الموافق 11 من أبريل، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، ويستمر البرنامج حتى 24 رمضان الموافق 25 أبريل الجارى.

ويكرم فيه عدد من أبطال نصر أكتوبر من القوات المسلحة، وكوكبة من الفنانين والمبدعين، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وتتضمن فعاليات اليوم أيضا افتتاح معرض وثائقى بعنوان "مساجد القاهرة التاريخية" بالتعاون مع الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، ضمن فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية، وذلك في قاعة المعارض بمركز الهناجر للفنون، ويختتم اليوم بفقرات غنائية يقدمها كورال "روح الشرق" بجامعة عين شمس.

وبداية من اليوم الثاني لـ"هل هلالك" وحتى نهايته، يشارك البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوي، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة" يوميا فى الثامنة والنصف مساء، واهتماما من القطاع بالطفل وتنمية قدراته، يقدم القطاع طوال برنامج “هل هلالك” ورش فنية بركن الطفل تحت إشراف الفنانة سها كحيل، كما يدشن القطاع ورشة للتصوير الفوتوغرافى بعنوان "مساجد القاهرة" بدءا من 12 رمضان تحت إشراف الفنان سيد عبد القادر.