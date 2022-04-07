إحالة المتغيبين عن المستشفيات الحكومية في محافظة دمياط الى التحقيق

تفقد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، اليوم الأربعاء، عددًا من المستشفيات والوحدات الصحية لمتابعة الانضباط الإداري والتأكيد على تواجد الاطقم الطبية لتلبية احتياجات المرضى.

وقامت إدارة التفتيش المالي والإداري بديوان المديرية بقيادة طارق عبد ربه بالمرور على مستشفى صدر دمياط، مستشفى الزرقا المركزي ، مستشفى كفر سعد ، مستشفى ميت ابو غالب ، مستشفى كفر البطيخ ، مستشفى الروضه مستشفى، عزبه البرج مستشفى فارسكور ، مستشفى حميات دمياط.

وأسفر المرور عن ثبوت غياب عدد من العاملين عن العمل دون إذن وبالعرض على وكيل الوزارة وجه بإجراء تحقيق عاجل مع المتغيبين عن العمل.