جمارك مطار شرم الشيخ تضبط تهريب عدد من السجائر الإلكترونية

تمكن رجال جمارك مطار شرم الشيخ الدولي من ضبط محاولة تهريب عدد من السجائر الإلكترونية.

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية بمطار شرم الشيخ اشتبه سمير سلامه علي مأمور المنفذ المعين على باب 9 الخاص بخروج العاملين فى مهندس وموظف يعملان بأحد شركات الطيران ويحملان جنسية كازاخستان .

وبالعرض على ماجد الإمام مدير إدارة المنافذ قام بتكليف سمير سلامه علي مأمور المنفذ بتفتيش حقائبهما فتبين وجود 70 سيجارة إلكترونية مع المهندس و 120 سيجارة الكترونية مع الموظف .

قرر محمد لطفي عامر مدير عام جمارك الفروع بجنوب سيناء اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقى 8 و 9 لسنة 2022 .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .