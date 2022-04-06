الأربعاء 06 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جمارك مطار شرم الشيخ تضبط تهريب عدد من السجائر الإلكترونية

الشحات غتوري
الشحات غتوري

تمكن رجال جمارك مطار شرم الشيخ الدولي من ضبط محاولة تهريب عدد من السجائر الإلكترونية.

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية  بمطار شرم الشيخ اشتبه سمير سلامه علي مأمور المنفذ المعين على باب 9  الخاص بخروج العاملين فى مهندس وموظف يعملان بأحد شركات الطيران ويحملان جنسية كازاخستان .

وبالعرض على ماجد الإمام مدير إدارة المنافذ قام بتكليف سمير سلامه علي مأمور المنفذ بتفتيش حقائبهما فتبين وجود 70 سيجارة إلكترونية مع المهندس و 120 سيجارة الكترونية مع الموظف  .

قرر محمد لطفي عامر مدير عام جمارك الفروع بجنوب سيناء اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقى 8 و 9 لسنة 2022  .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

اجراءات الجمارك تهريب ضبط مدير جنوب

رئيس التحرير

وائل لطفي

التاريخ الذى يؤلم الإخوان

الأكثر قراءة

أول تحرك من صحة البرلمان بشأن وجود «شوكولاتة مخدرة»

63 حالة تسمم في أوروبا تدفع «حماية المستهلك» لسحب «بيضة كندر» من الأسواق

الاختيار 3 الحلقة 5.. محمد مرسى لـ السيسي: «المستشارين كانوا منظر»

«القابضة للصناعات الغذائية» تكشف تفاصيل احتجاز مجلس إدارة مضارب دمياط وبلقاس

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى غاز مصر بتروتريد

المحكمة الأوروبية تلغى تجميد أصول وأموال الراحل حسنى مبارك وأسرته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجلس الأمن والوساطة وضياع الجامعة العربية فى دمار الحرب

خالد عكاشة

حرب الطاقة الألمانية الروسية

كريم فرغلى

ناس عارفة ربنا

محمد المعتصم

البرامج فى رمضان.. فى رمضاااان

ماجد حبته

التجلى الأعظم فوق أرض السلام

محمد العسيري

باريس مدينة الحب والفنون وجنون الأسعار

فيصل شمس

هل مصر هي دولة المستشفيات؟

إبراهيم داود

ماذا تبقى للشعراء؟

صور

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

مباراة الأهلى والهلال السوداني

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" في خطابه: أيام هذه الحكومة معدودة.. سنعود قريبًا بعون الله

فقد الأغلبية في الكنيست.. ماذا يفعل «بينيت» لإنقاذ الائتلاف الحكومي الإسرائيلي؟

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة الغربية