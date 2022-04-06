الاختيار 3 الحلقة 5.. تعيين طلعت عبد الله نائبا عاما وتحديد سن المعاش للقضاة بـ65

يرصد مسلسل «الاختيار3»، فترة مهمة في تاريخ مصر، بدءًا من تقلد جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد، ومحاولة التسبب في حرب أهلية خلال فترة تولي المعزول محمد مرسي حكم البلاد، كما يكشف العديد من الممارسات القذرة التي كانوا يقدمون عليها.

وتضمنت الحلقة الخامسة إعلان مرسي الإعلان الدستوري الجديد، كما تضمنت قراراً جمهوريا بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما بدلا من المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، لأربعة سنوات، وتحديد سن المعاش للقضاة بـ65 عاما بدلا من 70 عاما.

«الاختيار 3»

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم المسلسل جرعة مكثفة من "الحقائق التي تعرض لأول مرة" وترتبط بثورة 30 يونيو 2013 والتي انتهت بعزل الإخوان ومحمد مرسي.