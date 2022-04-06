الاختيار 3 الحلقة 5.. محمد مرسى لـ السيسي: «المستشارين كانوا منظر»

خلال أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 3 على قناة أون، والتي تحمل اسم «الإعلان الدستوري»، ظهر محمد مرسى في حالة غضب بسبب تعطيل الانتهاء من تعديلات الدستور وانسحاب أكثر من فصيل من لجنة الدستور ومنهم حزب النور السلفى، مطابا بسرعة الانتهاء من «الدستور»، فيما تنتقل الصورة إلى احتفال الأقباط بتنصيب البابا الجديد، وغياب مرسى عن الحضور، إذ أرسل مبعوثا بدلاً منه.

وأثناء مشهد التقاء محمد مرسي مع وزير الدفاع حينها (عبدالفتاح السيسي)، والذي أكد على أن الإعلان الدستوري سيء للغاية ما أدى إلى انسحاب عدد كبير من المستشارين، رد مرسي قائلا: «كانوا منظر».

مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

وتناولت الأربع حلقات الأولى بدء حكم المعزول محمد مرسي وسعي حكومته بقيادة هشام قنديل لأخونة مؤسسات الدولة ومحاربتها، فضلا عن صدور قرار تعيين الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزيرا للدفاع.

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم المسلسل جرعة مكثفة من الحقائق التي تعرض لأول مرة وترتبط بثورة 30 يونيو 2013 والتي انتهت بعزل الإخوان ورئيسهم الراحل محمد مرسي.

يعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.