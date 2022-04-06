الاختيار 3 الحلقة 5| «حالة اكتئاب عام».. كواليس الحوار بين ضابطي المخابرات الحربية والعامة (فيديو)

واصل مسلسل «الاختيار 3» تناول فترة الأزمة والصراع التي مرت بها البلاد خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية وحالة الغضب الشعبي التي عاشها المواطنون وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.

وخلال أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار3، جرى حوار بين ضابط المخابرات العامة ويجسده أحمد عز، وضابط المخابرات الحربية ويجسده الفنان أحمد السقا، تحدثا خلاله عن الموت.

وقال المقدم مصطفى ضابط المخابرات الحربية: "الناس شكلها متغير.. في حالة اكتئاب عام.. الناس زمان كانت بتحب ريحة الحياة، دلوقتي بقوا يحبوا ريحة الموت، الواحد يقابلك يقولك بحبك موت وحشتني موت بموت فيك".

ليرد ضابط المخابرات العامة: "متقلقش على المصريين 80 مليون محدش ينفع يغيرهم، الناس عندنا بتستحمل متوعدين على الصبر، لما صبرهم بينفد متتوقعش منهم يعملوا إيه".

ويشارك في ملحمة «الاختيار 3»، عدد كبير من نجوم الفن، وعلى رأسهم الفنان أحمد عز وكريم عبدالعزيز وأحمد السقا وخالد الصاوي، الذين يجتمعون في عمل فني للمرة الأولى، بالإضافة إلى مشاركة عدد آخر من الفنانين من بينهم: أمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف ومنهم خالد زكي، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

مسلسل الاختيار 3- القرار

ويقدم المسلسل جرعة مكثفة من الحقائق التي تعرض لأول مرة وترتبط بثورة 30 يونيو 2013 والتي انتهت بسقوط جماعة الإخوان الإرهابية وعزل رئيسها محمد مرسي.

ويعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ONالساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.