التضامن توضح أبرز خدمات مراكز استضافة المرأة (انفوجراف)

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن مراكز دعم وتوجيه المرأة تقدم خدماتها للمرأة من خلال ٩ مراكز في ٨ محافظات (القاهرة والجيزة والإسكندرية وبني سويف والدقهلية والمنيا والفيوم والقليوبية) بهدف تعزيز تماسك الأسرة المصرية وحماية المرأة من جميع ممارسات العنف.

وأضافت وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال انفوجراف عبر موقعها الإلكتروني، أن المراكز تستقبل السيدات وتقوم بالتعامل معاهم لحل مشكلاتهم، بالإضافة إلى تأهيلهم نفسيا واجتماعيا واقتصاديا وتدريبهم على بعض الحرف اللي من خلالها يستطيعوا تحقيق التمكين الاقتصادي.

أما فيما يخص وصول السيدات للمراكز، أوضحت الوزارة أن ذلك يتم من خلال الاتصال على الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي 16439 لمعرفة أقرب مركز للحالة.





وأشارت إلى أن مراكز المرأة المعنفة تستضيف المرأة أو الفتاة المعرضة لأى نوع من أنواع العنف سواء كان جسديا أو جنسيا أو نفسيا، وكذلك المرأة التى تعول أطفال سواء من الإناث في أي عمر والذكور حتى عمر الـ 12 عاما.

أما فيما يخص المرأة ذات الإعاقة القادرة على خدمة نفسها والناجيات من الإتجار بالبشر، أوضحت الوزارة أن المرأة المستفيدة تكون مصرية أو أجنبية مقيمة في مصر، وبـاطلاعها على لائحة القواعد والميثاق الأخلاقي بالمركز أن تتعهد كتابة مدونة ًوقواعد السلوك والتزامها بهما، كما لا بد أن تكون خالية من الأمراض.

وأكدت وزارة التضامن أن الترحيب بالمرأة في مراكز الاستضافة في البداية، وخلال أول 3 أيام، وأن تستوفي جميع الأوراق المطلوبة للتأكد من هويتها وبعد ذلك تعتبر مقيمة في المركز ويتم وضع خطة تدخل مناسبة لها وبموافقتها.