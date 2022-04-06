جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من المشغولات والعملات الأثرية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الجمارك رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أحمد على مدير ادارة الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من المشغولات والجنيهات الذهبية والعملات الأثرية بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته والقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973 والقانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من لندن على رحلة خطوط مصر للطيران رقم 778 اشتبه حسن مختار رئيس قسم اللجنة الجمركية فى راكب إنجليزي الجنسية من أصل سودانى معه عدد 3 شنطة تروللى وكرتونه وكيس بلاستيك .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أسامة أحمد عبد العزيز، وسامح السيد رئيس القسم فتلاحظ لهما وجود ما يشتبه أن يكون كثافات وأشياء معدنية .

وقام الدكتور حسين هيكل مدير الجمرك بالإنابة بتكليف أمانى عبدالله وعبدالله حمدى وأمير محمود حسانين مأمورى الجمرك تحت إشراف سامح زاهر مدير الحركة، والمشرف على صالة الوصول بتفتيش الأمتعة فتبين وجود 11 سلسلة ذهبية بوزن 290 جرام و٤ سلاسل ذهبية بدلاية بوزن 35 جرام و4 دلاية ذهبية بوزن 25 جرام وأستيك ساعة ذهبى بوزن 40 جرام و50 عملة ذهبية و3 جنيهات فضية و2 سلسلة فضية بوزن 25 جرام وعقد من اللؤلؤ بوزن 80 جرام و25عملة ذهبية قديمة تم الشك فى أثريتها.

تم العرض على الوحدة الأثرية بالمطار، فأفادوا بوجود 25 عملة معدنية ذهبية أثرية، ترجع لعصر الدولة البيزنطية والدولية الإسلامية والعصر العثماني، والعهد القاجاري وعصر المللك فؤاد الاول وعصر الرئيس جمال عبدالناصر.



قرر أحمد على مدير إدارة الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 84 لسنة 2022، بالواقعة بعد العرض علي إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .