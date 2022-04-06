يوتيرن الحلقة 5: تفاصيل علاقة ريهام حجاح بكريم قاسم في رمضان

انطلقت الحلقة الخامسة من مسلسل يوتيرن لتكشف لنا محاولات خالد (كريم قاسم) التواصل مع شوقي (محمود حافظ) مرسل ظرف الصور، كي يشتريها منه ويمنع وصولها إلى الشرطة، لكن بمجرد أن وصل خالد إلى شوقي وهاتفه امام زوجته هدى (عبير صبري) وأخبره بأنه زوج يارا (ريهام حجاج) وذلك جعل هدى تشعر بالغيرة، ولكن في النهاية شوقي لم يرغب في التعامل معه.

وذهب خالد برفقة يارا إلى المكان الذي حدده شوقي لمقابلتهما، وبدأ يدخل معه في مشادات كلامية حادة، انتهت باعتداء شوقي على خالد بالضرب وتهديده قبل ان يرحل، ولكن طلب خالد من يارا أن تصور رقم مقطورة شوقي ليستدل على مكانه بها.

ويعرض المسلسل على قناة cbc الساعة 6:15، وعلى منصة watch it وبجانب كريم قاسم، يشارك في بطولة المسلسل النجوم ريهام حجاج، الفنان القدير توفيق عبد الحميد، عبير صبري، صفاء الطوخي، عبير منير، نانسي صلاح، هلا السعيد، محمود حجازى.

مؤخرًا، شارك كريم قاسم في الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في تجربته الإنتاجية الأولى من خلال فيلم الحفرة الذي نافس به في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة حيث حظي بعرضه العالمي الأول، ومن المقرر أن ينطلق الفيلم في مهرجانات سينمائية أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا، ومن أحدث أعماله الدرامية حلقة بحبك موت في مسلسل المشهد الأخير، والذي يُعرض حصريًا على منصة شاهد vip.

كريم قاسم هو ممثل مصري، بدأ التمثيل في سن الـ18 ،وعبّر عن حالة الشباب من خلال أفلام أوقات فراغ، الماجیك، بالأوان الطبيعية وإیه.یو.سي، شارك في بطولة فيلم ولاد رزق، كدبة كل يوم كما تعاون مع النجم الراحل نور الشريف في بطولة فيلم بتوقيت القاهرة، وفي عام 2014، بدأ كريم قاسم أول أعماله الأجنبية من خلال الفيلم الأميركي The First Line والذي تم عرضه على نتفلكس، كما شارك في المسلسل البريطاني The state عام 2017، والذي استعراض جرائم جماعة داعش الإرهابية الجماعة، شارك في العديد من الأعمال الدرامية مثل خاص جدًا، الجماعة، الهروب، كلام على ورق، الكابوس، شاش في قطن، نصيبي وقسمتك، وآخر أعماله فيلم ليل\خارجي الذي شارك في مهرجان تورنتو 2018 ويعتبر أول تجربة إنتاجية لكريم قاسم والذي احتل المراكز الأولى في مشاهدات مصر منذ عرضه على NETFLIX ، وفيلم أولاد زرق 2 الذي حقق 100 مليون جنيه والفيلم العالمي سواح الذي شارك في أكثر من 36 مهرجان حول العالم وحصل على 12 جائزة حتى الآن ويُعرض في 50 دولة على NETFLIX ومسلسل مملكة إبليس الذي يُعرض على منصة شاهد ومسلسل لما كنا صغیرین الذي عرض في رمضان 2020، ونافس مؤخرًا كمنتج بفيلمه القصير الحفرة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومن المقرر أن ينافس في موسم رمضان 2022 بمسلسل يوتيرن.