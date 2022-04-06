الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

كريم عبد العزيز يلعب جولف فى مدينتي.. تعرف على الحكاية الثانية للإعلان الرمضانى لطلعت مصطفى!!

جريدة الدستور

 

واصل النجم كريم عبد العزيز إطلالته المميزة في إعلان مدينتي- إحدى مشروعات مجموعة طلعت مصطفى- حيث تم اليوم إذاعة الحكاية الثانية من "حكايات كريم في مدينتي"، وهو الاسم الذي اختارته مجموعة طلعت مصطفى لحملتها الإعلانية في شهر رمضان 2022.

وظهر في الحكاية الثانية كريم عبد العزيز وهو يمارس رياضة الجولف في "مدينتي جولف كلوب"، أحدث الأندية لطلعت مصطفى، والذي يوفر أنشطة رياضية وترفيهية مميزة، ويضم خدمات لا مثيل لها في مصر، فهو بوابة لاستضافة كبرى الأحداث المحلية والدولية.

وأنشأت مجموعة طلعت مصطفى مدينتي جولف كلوب، لخدمة عشاق اللعبة في مصر وجذب السياحة الرياضية من الخارج. وحرصت طلعت مصطفى أن يصبح نادي الجولف بمدينتي الأفضل في كل شىء، بدايةً استعانت بـ"روبرت ترينت جونز جونير"، الذي يعد واحدًا من أشهر المتخصصين فى تصميم ملاعب الجولف حول العالم، حيث قام بتصميم أكثر من 270 ملعب جولف في حوالى 40 دولة، وصنفت تصميماته ضمن أفضل التصميمات لملاعب الجولف على مستوى العالم، وتدير شركة "ترون" العالمية Troon نادي مدينتي للجولف، وهي واحدة من أفضل الشركات المتخصصة في إدارة وصيانة ملاعب الجولف على مستوى العالم.

ويضم ملعب جولف مدينتي، وهو أحدث ملعب جولف في مصر على مساحة 420 ألف متر مربع، ويضم 18 حفرة، بالإضافة إلى 9 حفر للعبة "فوت جولف"، وهو الملعب الوحيد في مصر المجهز لهذه اللعبة التي تجمع بين الكرة والجولف. كما يضم مدينتي جولف كلوب أحدث صالة ألعاب رياضية في مصر "جيم" يديرها الكابتن علي مظهر. ويتوافر بنادي الجولف كذلك 3 مطاعم تقدم أشهى المأكولات من خبراء الطهي بمجموعة "كمبينسكي" العالمية، وحمامين سباحة.

كما ظهر في الإعلان ملاعب نادي مدينتي الرياضي، والذي يضم منشآت وملاعب تم تصميمها وفق أحدث المواصفات لاستضافة كل البطولات المحلية والدولية لمختلف الألعاب الرياضية.

وأقيم نادي مدينتي الرياضي على مساحة 200 فدان، ويضم أكثر من 26 أكاديمية رياضية لمختلف الألعاب، أبرزها "أكاديمية ليفربول لكرة القدم"، حيث تنفرد طلعت مصطفى باستضافة هذه الأكاديمية الدولية العريقة في مدينتي، والتي تحتضن وتؤهل مئات المواهب المتميزة في كرة القدم. كما يضم مجمع أوليمبي لحمامات السباحة ومجمع عالمي للاسكواش يضم 11 ملعباً.

 

طلعت مصطفى مدينتي كريم عبد العزيز

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