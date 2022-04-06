الكبير أوي 6 الحلقة 5| «المرأة الكهربائية المثيرة».. مفاجآت مربوحة للكبير في «ليلة الدخلة»

بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل “الكبير أوي 6”، أحداثها بزفاف الكبير الذي يجسد شخصيته أحمد مكي على مربوحة التي تجسد شخصيتها رحمة أحمد.

وظهرت مربوحة وهي ترتدي ملابس غريبة في “ليلة الدخلة” اعتقادًا منها أنها مثيرة، لكنها لم توفق في اختياراتها، فبدلاً من أن تبهر الكبير، كهربت البيت كله.

وعلق الكبير قائلا: "اطلعي ونوري ولعلطي.. إيه الكهارب دي.. افتتاح مقلاة ولا إيه؟! إنتي سارقه كهربا من العمومي؟ دي جنحة و3 شهور سجن؟!، أنا حاسس إن الدنيا غرفتني وهجيب إللي في بطني، حاسس إني واقف قدام فلوكة جاني دوار البحر"، مضيفا: “لمي مولد سيدي عبدالرحيم القناوي ده، يابت.. الحياة اختيارات حد يختار طقم زي دي في ليلة الدخلة.. عايزاني لما أحضنك يبقى آخر حضن في حياتي؟".

بينما قالت مربوحة: "المرأة الكهربائية المثيرة، عايزة أطفي النور هبابة، معايا طقم الممرضة".

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء السادس

يعرض مسلسل الكبير الجزء السادس للنجم أحمد مكي عبر شبكة قنوات ON يوميا في رمضان في تمام الساعة السادسة وثلث مساءََ، ويعاد في تمام الساعة الواحدة و50 دقيقة صباحا ثم يعاد مرة ثانية في تمام الساعة الثانية ظهرا في اليوم التالي.

أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء السادس

مسلسل الكبير أوى من بطولة أحمد مكى وسما إبراهيم وبيومي فؤاد ورحمة أحمد ومحمد سلام وهشام إسماعيل والحسين أبو حجاج، وعدد كبير من النجوم، ومن تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف مصطفى صقر، ومن إخراج أحمد الجندي.