برلمانية الوفد: «الاختيار» جدد وحدة المصريين وترابطهم بالجيش والشرطة

أشاد النائب عبد العزيز النحاس، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بالمسلسل التلفزيوني "الاختيار 3"، مؤكدًا بأن الاختيار جدد وحدة المصريين وترابطهم، بعرض بطولات أبناء القوات المسلحة والشرطة المصرية وتضحياتهم، وكشف الكثير من الثمن الذي دفع للحفاظ على مقدرات الوطن في مواجهة الجماعة الإرهابية التي حاولت اختطاف الوطن.

ولفت رئيس برلمانية الوفد في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، بأن القوة الناعمة والفن علي مر العصور كان انعكاس للواقع وتوثيق للأحداث والتراث الوطني والاجتماعي، مشيراً بأن المواقف التي سردها الاختيار، وضحت الدور الوطني الكبير الذي قام به الرئيس السيسي، وحجم الضغوط التي لا تتحملها الجبال، ولكنه بعزيمة الأبطال استطاع الوصول بالوطن إلى بر الأمان.

وتابع النحاس، بأن دور القوات المسلحة بكافة فروعها، والشرطة المصرية بكافة قطاعاتها، في هذه الحقبة التاريخية المهمة، لن يُنسي والشعب المصري شاهد على بطولات سطرها الأبطال بحروف من ذهب في سجلات التاريخ.

ولفت النحاس، بأن مثل هذه الأعمال الفنية تستنهض الهمم لمواجهة التحديات واستذكار ويلات ومصير الماضي الذي إرادة أعداء الوطن ظلام، وارادة الله نور حفظ به وطننا الغالي.