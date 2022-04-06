ملخص الحلقة 5 من «الكبير أوي».. «جوني» يكشف سر فقدان وزنه

تتواصل أحداث الحلقة الخامسة من الجزء السادس من مسلسل “الكبير أوي” للنجم أحمد مكي، والذي يعرض خلال السباق الرمضاني الحالي، في التصاعد في إطار كوميدي بحت.

فبعد أن تعرفت مربوحة على أولاد الكبير العترة وجوني، تنكرت في عدد من الملابس في ليلة دخلتها لإبهار الكبير، ولكنها لم توفق في اختيار الملابس، حيث ظهرت بملابس بها ريش هو ما أصاب الكبير بصدمة، ثم قامت بالتنكر في ملابس ممرضة، وحملت في يدها جلوكوز وحاولت التنكر في ملابس تلميذة، ولكن الكبير قال لها “كفاية كده” بعد أن أخرجت كيس كشري من شنطتها وقال لها “فين الدانتيل والتايجر” فقامت بارتداء مجسم لنمر وهو ما صدم الكبير بشكل كبير.

فقال لها: “لو بتعرفي ترقصي ارقصي لو متعرفيش أعملي لنا شاي وساندويتشات جبنة وننام”.

وتتواصل الحلقة في إطار كوميدي كبير، وتقوم مربوحة بالرقص على أغنية راب في فقرة كوميدية ومضحكة، وتقوم بالرقص بسيف وتبدأ بتكسير كل ما في الغرفة، فيقوم الكبير بإطلاق نار في الهواء ثم ينتقل المشهد إلى اليوم التالي في مشهد مفزع للكبير أثناء استيقاظه، حيث تقوم مربوحة بايفاقته ولكنه يفاجىء بارتدائها ملابس تنكرية مرة أخرى.

وتنتقل الأحداث إلى “هدرس” و"جوني" الذي يؤكد له أن “شيبة” بخير ولم يحدث له شيء، فيسأله “هدرس” عن سر فقد وزنه بشكل كبير فيحاول “جوني” اختلاق قصة ولكن لم يصدقها هدرس الذي يؤكد له أنه يكذب وعليه أن يقول الحقيقة، فيعترف جوني أن السر في نزول وزنه هو تناوله الكركمين، وأنه كان في طنطا بلد “الكركمين” ولم يسافر للخارج.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء السادس

يعرض مسلسل الكبير الجزء السادس للنجم أحمد مكي عبر شبكة قنوات ON يوميا في رمضان في تمام الساعة السادسة وثلث مساءََ، ويعاد في تمام الساعة الواحدة و50 دقيقة صباحا ثم يعاد مرة ثانية في تمام الساعة الثانية ظهرا في اليوم التالي.

أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء السادس

مسلسل الكبير أوى من بطولة أحمد مكى وسما إبراهيم وبيومي فؤاد ورحمة أحمد ومحمد سلام وهشام إسماعيل والحسين أبو حجاج، وعدد كبير من النجوم، ومن تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف مصطفى صقر، ومن إخراج أحمد الجندي.