السجن 3 سنوات لشخصين قتلا شابا بسبب الأولوية على تموين سيارة بالوقود

عاقبت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية، شخصين بالسجن 3 سنوات بتهمة التعدي على شاب عمدًا ضربًا أفضى إلى الموت، بسبب الأولوية على تموين سيارة داخل محطة الوقود بدائرة قسم أول طنطا.

كان قد تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة، بورد بلاغ بنشوب مشاجرة بين طرفين داخل محطة وقود بشارع المعاهدة بدائرة قسم أول طنطا ومصرع أحد طرفي المشاجرة، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة قسم أول طنطا إلى محل الواقعة، وتبين مصرع شاب يدعى "أ. ح"، 35 سنة، موظف بشركة المياه، وأن وراء الواقعة شخصان "م. م"، 52 سنة، سائق، ومقيم بمدينة بسيون، و"و. ح. ع" مقيم بمنطقة العجيزي.

وتبين من التحريات برئاسة الرائد يوسف الجندي، رئيس مباحث قسم أول طنطا بمحافظة الغربية، أن المتهمين ارتكابا الواقعة، حيث نشبت مشاجرة بين المتهمين والمجني عليه على أولوية ملء سيارتهما بالوقود حال تواجدهما داخل محطة الوقود محل الواقعة، وتعدى المتهمان على المجني عليه، بالضرب بأدوات "عصا حديدية" مفك وكذا عصا خشبية بحوزة المتهم الأول، محدثين إصابات بالرأس والتي أدت لوفاته ولم يقصدا قتله.