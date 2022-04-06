بوريس جونسون يرفض مشاركة المتحولين جنسيًا فى الرياضة النسائية

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، أن "الذكور البيولوجيين" يجب ألا يتنافسوا مع السيدات في الرياضة النسائية.

يأتي ذلك بعد منع الدراج المتحولة جنسيًا إميلي بريدجز الأسبوع الماضي من المنافسة في حدث نسائي بعد أن قرر مجلس إدارة الرياضة أنها ليست مؤهلة للمشاركة في المسابقة وذلك وفق تقرير لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وقال بوريس جونسون إن "الذكور البيولوجيين يجب ألا يتنافسوا في الأحداث الرياضية النسائية".

وفي حديثه إلى المذيعين في زيارة للمستشفى يوم الأربعاء ، "يبدو لي أنه معقول" منع المتحولين الذكور لإناث من المشاركة في المسابقات النسائية.

وتابع: "تصادف أيضًا أن يكون للنساء أماكن - سواء كانت في المستشفيات أو السجون أو غرف تبديل الملابس أو في أي مكان - تكون مخصصة للنساء".

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني "هذا لا يعني أنني لست متعاطفًا بشكل كبير مع الأشخاص الذين يريدون تغيير الجنس، والتحول، لكن من الضروري أن نمنح الناس أقصى قدر ممكن من الحب والدعم في اتخاذ تلك القرارات".

ومُنعت الدراج المتحولة جنسيًا إميلي بريدجز الأسبوع الماضي من المنافسة في حدث نسائي بعد أن قرر مجلس إدارة الرياضة أنها ليست مؤهلة، حيث سجلت بريدجز ، البالغة من العمر 21 عامًا، والتي كان من المقرر أن تنافس في حدث نسائي لأول مرة في بطولة الأومنيوم الوطنية البريطانية، رقمًا قياسيًا وطنيًا للرجال الناشئين أكثر من 25 ميلًا في عام 2018 وبدأت العلاج الهرموني العام الماضي لخفض مستويات هرمون التستوستيرون لديها.

وفي هذا الأسبوع أيضًا، قالت توجيهات جديدة من لجنة المساواة وحقوق الإنسان إنه يمكن استبعاد المتحولين جنسيًا بشكل شرعي من الخدمات أحادية الجنس، ولكن فقط إذا كانت الأسباب "مبررة ومتناسبة".

وقالت هيئة الرقابة الحكومية إن التبرير قد يكون لأسباب تتعلق بالخصوصية أو الحشمة أو لضمان الصحة والسلامة.

وانتقل نائب رئيس الوزراء دومينيك راب إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن موافقته مع رئيس الوزراء قائلًا: "لا يبدو لي من العدل أن ينافس المواليد الذكور، الإناث في الرياضة".

وأوضح بوريس جونسون في وقت سابق أن حكومته "ستفرض حظرًا على علاج تحويل المثليين" ، لكنه أضاف أن هناك "تعقيدات وحساسيات عندما تنتقل من مجال الجنس إلى مسألة النوع الاجتماعي".

في غضون ذلك، قال زعيم حزب العمال البريطاني السير كير ستارمر إنه "يجب حظر العلاج التحويلي بجميع أشكاله" وأنه يجب على الحكومة "الالتزام بوعودها".