الأربعاء 06 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيسا النمسا وأيرلندا يبحثان أزمة الحرب فى أوكرانيا وتعزيز التعاون الأوروبى

الرئيس النمساوى ألكسندر
الرئيس النمساوى ألكسندر فان دير بيلين

بحث الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، اليوم الأربعاء، مع رئيس أيرلندا أوشتاران ناهيرين مايكل دي هيغينز- والذي يقوم بزيارة رسمية إلى النمسا- أزمة الحرب في أوكرانيا وتعزيز التعاون الأوروبي.
وقال بيان للمستشارية النمساوية، اليوم أن الرئيسين أكدا نمو الصداقة الأيرلندية النمساوية على مدى قرون، ومثال على ذلك عملية شامروك، وهي استقبال الأطفال النمساويين في أيرلندا بعد الحرب العالمية الثانية.
وذكر البيان أن الرئيسين شددا على أنه يمكن البناء على هذه الصداقة في المستقبل لافتين إلى حرص حكومتي البلدين على التنسيق في ملفات مكافحة جائحة كورونا وتنشيط التعاون التجاري والاستثماري.

الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين رئيس أيرلندا النمسا

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وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: أبو الفتوح.. نموذج لسياسى متلاعب عرفته مصر فى فترات الانتقال

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