تزايد البحث، خلال هذه الآونة، عبر محركات البحث الإلكترونية، عن موضوع غسيل الأسنان فى شهر رمضان، وهل هو يفطر الصائم أم لا، حيث قام الكثيرين مع دخول شهر رمضان المبارك بالبحث عن الحكم الشرعى لهذا الأمر.

هل غسيل الأسنان يفطر الصائم؟

ويستفسر الكثير من الصائمين عن الحكم الشرعى لبعض المسائل الخاصة ببرنامج حياتهم اليومية، خوفاً من الوقوع فى أمر خاطىء يكون سبباً فى إفطارهم لشهر رمضان دون علمً منهم، لذلك يوجهون إستفسارتهم لدار الإفتاء المصرية بشكل دائم خاصة خلال شهر رمضان .

دار الإفتاء: يجوز غسيل وتنظيف الأسنان فى شهر رمضان

وقالت دار الإفتاء المصرية، على لسان الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصائم يجوز له استعمال السواك طوال نهار رمضان، متابعًا أنه يجوز غسيل وتنظيف الأسنان بالمعجون والفرشاة أثناء الصيام، طالما أن الصائم يتحرز من وصول شئ من المعجون إلى الجوف.

وأضاف أمين دار الإفتاء في مقطع فيديو تم نشره على صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: «لخلوف فم الصائم أطيبُ عند الله من ريح المسك»، ناصحًا الصائم بعدم التأفف من رائحة فمه أثناء صيامه.

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وأشار “ عثمان” إلى أن الإمام الشافعي كره استعمال أي شيء يزيل رائحة فمه أثناء صيامه.

فى السياق ذاته، قال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق: يجـوز استعمال الماء والمعجون في تنظيف الأسنان في نهار الصيام ما لم يدخل من ذلك شيء إلى الجوف؛ لأن المفسد للصيام هو دخول شيء للجوف من منفذ مفتوح، والأفضل للسائل أن يجعل ذلك في غير ساعات الصيام ليبتعد عن الوساوس والخطرات الشيطانية.