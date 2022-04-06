"كنت أعتقد أن طعام المنزل فقط هو المفطر" ذكريات الفنان حسن يوسف عن شهر رمضان

" أتذكر أول صمته في رمضان كنت في الثامنة من عمري لأنني كنت الابن الأكبر بين إخواني ولابد أن أكون قدوة لهم كما يريد أبي".. سرد الفنان حسن يوسف ذكرياته عن شهر رمضان وذلك في حواره مع مجلة "اللواء الإسلامي" 1998.

وحكى أنه تحمل مشقة اليوم الأول في صيام شهر رمضان ولم يبدو عليه آثار الجوع والعطش إلا بعد صلاة العصر ولكن في اليوم الثاني كان يأكل بعض البسكويت خلسة دون أن يراه أحد من أفراد العائلة، قال "وأنا في اعتقادي أن طعام المنزل فقط هو المفطر أما ما نشتريه من حلويات ونحن أطفال فلا شئ فيها".

وأشار الفنان حسن يوسف إلى أن مظاهر الاحتفال بشهر رمضان الكريم اختلفت كثيرا عن طفولته، قال "لم يكن باب شقتنا يغلق وقت الإفطار طوال الشهر انتظارا لحضور أي ضيف، كما أن مائدة الإفطار لا تخلو من أطباق الطعام التي كنا نتبادلها مع جيراننا هذا فضلا عن أنه لم تكن هناك أسرة تتناول إفطارها دون وجود ضيوف لديهم أو أن يكونوا هم ضيوفا عند إحدى الأسر من الأقارب والأصدقاء".

وحكى أن فرحة الأطفال وطريقة استقبالهم لشهر رمضان تغيرت عما كان يفعله وقت طفولته، من تزيين للشوارع الحي الذي كان يسكن به من تعليق الرايات وفانوس شهر رمضان "يكاد يكون استقبال الأطفال لشهر رمضان لا يختلف كثيرا عن بقية الشهور إلا في الشهر ومشاهدة برامج التلفزيون".

ولفت، إلى أنه يحرص على تناول إفطاره في عجالة وبسرعة حتى يستطيع اللحاق بصلاة العشاء والتراويح في جامع عمرو بن العاص مثلا "أو أي مسجد آخر فيه أحد الأئمة الذين يمتازون بحسن تلاوة القرآن الكريم فالآن صلاة التراويح أهم من تناول وجبة الإفطار".

و يفضل الفنان حسن يوسف البقاء في البيت ليزور الأقارب والأصدقاء، حيث من متطلبات الشهر الكريم التقرب والتودد لذوي الرحم، ويرفض السهر في الخيام الرمضانية، قال :" أحرص على عدم ترك أية فريضة في رمضان ، كما أتابع البرامج الدينية، خاصة تلك التي تتحدث عن موضوعات وقضايا فقهية، وكل ما يخص الشهر الكريم".