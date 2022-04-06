الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خلال حفل لسفارتنا..

الهند تشيد بتجربة مصر فى التنمية الحضرية والقضاء على العشوائيات

ندوة السفارة المصرية
ندوة السفارة المصرية في نيودلهي

نظمت سفارة مصر في نيودلهي، ندوة إلكترونية، لتبادل أفضل الممارسات بين مصر والهند في مجال التنمية الحضرية والقضاء على المناطق العشوائية والمساكن والأسواق غير المخططة وغير الآمنة، وذلك بالتعاون مع «صندوق التنمية الحضرية» المصري و«المؤسسة الوطنية لتحويل الهند - NITI Aayog». 

وألقى السفير وائل حامد، سفير مصر لدى الهند، كلمة، استعرض خلالها التجربة المصرية الفريدة في مجال تطوير كافة المناطق العشوائية والمساكن والأسواق غير الآمنة وغير المخططة بشكل شامل في العديد من المحافظات، وهو الأمر الذي لاقى إشادة من المنظمات الدولية المعنية.

وأكد استعداد مصر للتعاون مع الهند في هذا المجال من خلال تبادل الزيارات والاتصالات بين الجانبين لتبادل الخبرات والدروس المستفادة.

ندوة نظمتها سفارة مصر في نيودلهي

الهند مهتمة بالتعاون مع مصر

 من جانبه، أعرب أميتاب كانت الرئيس التنفيذي للمؤسسة الوطنية لتحويل الهند، عن تقديره للتجربة المصرية الفريدة، مؤكدًا اهتمام الجانب الهندي بالتعاون مع مصر في مجال التنمية الحضرية التي تعتبر محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي، من خلال تنفيذ مشاريع مخططة ومستدامة للتنمية المجتمعية الشاملة بما يضمن حياة أفضل للمواطنين، خاصةً الفئات الضعيفة من السكان.

وفي هذا الصدد، استعرض كل من المهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، والدكتورة مروة أحمد، مديرة قسم التمويل المحلي والدولي بصندوق التنمية الحضرية، تاريخ وعمل الصندوق، وأبرز الجهود والإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية لتطوير كافة المناطق العشوائية والقضاء على المناطق غير المخططة وغير الآمنة في مصر، خاصةً من خلال مشروع الأسمرات ومشروع تطوير تل العقارب بمحافظة القاهرة. 

استعراض جهود مصر في القضاء على العشوائيات

وقدم المسئولون الهنود عرضين حول أبرز المشروعات التي تم تنفيذها لتطوير المناطق العشوائية في ولايتي كجرات وأوديشا الهنديتين.

وفي ختام الندوة، أشاد الجانبان المصري والهندي بالدروس المستفادة من تجارب التنمية الحضرية لتطوير المناطق العشوائية والقضاء على المساكن والأسواق غير الآمنة وغير المخطة بالبلدين، مؤكدين اعتزامهما تعزيز الاتصالات خلال الفترة المُقبلة لتبادل أفضل الممارسات بين مصر والهند في هذا المجال.

ندوة السفارة المصرية في نيودلهي
مصر سفارة مصر المناطق العشوائية الهند تل العقارب القاهرة

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وائل لطفي

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