تعليم كفر الشيخ: افتتاح معرض «أهلا رمضان» لتوفير السلع مجانا للطلاب الأولى بالرعاية

افتتح محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، معرض "أهلا رمضان" وذلك بمدرسة الزهراء الابتدائية التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ، ضمن مبادرة حياة كريمة لأبنائنا الطلاب، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور سامح صديق مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ، ووجيهة عبدالمعطي عياد مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمشاركين والقائمين على المعارض التي شهدتها عدد من المدارس بالإدارات التعليمية، موجها بعدم تصوير الطلاب المستفيدين.

قال محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تعددت المعارض بالإدارات التعليمية تحت شعار" أهلا رمضان" والتي وجه بها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وأشاد بها لتوفير السلع الغذائية وياميش رمضان، ومساعدات للطلاب المنتمين للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بالمشاركين والقائمين على المعرض، أن المعرض يضم احتياجات شهر رمضان من مواد غذائية يتم توزيعها على الطلاب الأيتام والأكثر احتياجات وأسرهم وفق قاعدة بيانات دقيقة تتواصل دائما مع احتياجات الطلاب ولا تألوا جهدا في دعمهم والوقوف بجانبهم فهي بمثابة همسة حانية لكل يتيم أو محتاج.

وأضاف وكيل الوزارة تم افتتاح عدة معارض بإدارات مختلفة من ذلك معرض بمدرسة الرافعي بشباس الشهداء بإدارة دسوق وغرب كفر الشيخ وبرج البرلس وعدة معارض بإدارات أخرى تصب جميعها في مساندة الطلاب من الأيتام وذوي الحاجة، وقد حرصت تلك المعرض إلى توفير حياة كريمة للطالب دون المساس به وتحرص جميعها على مساعدتهم بشكل لائق يحفظ عليهم آدميتهم ويصون لهم كرامتهم، دون تصوير الطلاب عند منحهم الكراتين والمساعدات.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع انتشار الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.