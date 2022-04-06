إصابة 17 شخصًا في حادث سير بطريق «مصر ـ إسماعيلية» الصحراوي

أصيب 17 شخصا إثر وقوع حادث انقلاب أتوبيس على طريق "مصر- الإسماعيلية" الصحراوي اتجاه كوبرى جريش، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود إشارة بوقوع حادث انقلاب أتوبيس 26 وردية على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى اتجاه كوبرى جريش، ما أسفر عن إصابة 17 شخصا بإصابات متنوعة.

جرى نقل المصابين إلى أحد المستشفيات الخاصة بالعاشر من رمضان لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.