الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 17 في حادث انقلاب أتوبيس عمال بمدينة العاشر من رمضان

اسعاف
اسعاف

أصيب 17 شخصا، بمحافظة الشرقية، في وقوع حادث انقلاب أتوبيس، بنطاق مدينة العاشر من رمضان، وتم تحرير المحضر اللازم.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس، تابع لشركة بيراميدز، بمدينة العاشر من رمضان، بطريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي، أمام هايبر1، اتجاه كوبرى جريش.

ودفع مرفق الإسعاف بالشرقية بـ 8 سيارات لنقل المصابين، وتم نقل 4 مصابين لمستشفى بلبيس، فيما تم نقل باقى المصابين لمستشفى ابن سيناء بالعاشر من رمضان.

جاري تحرير محضر، وحصر باقي المصابين.

وفي سياق متصل، لقى شخص مصرعه 5 وأصيب 8 أشخاص آخرين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وفنطاس مياه بطريق مصر - إسماعيلية الصحراوى، وتم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وفنطاس مياه طريق مصر إسماعيلية الصحراوى، وبانتقال قوة أمنية لمكان الحادث، تبين وفاة "عبد المنعم أسعد" 25 عاما، وإصابة 8 أشخاص بسحجات وكدمات.

وتم تحرير المحضر اللازم، والتحفظ على الجثة بمشرحة ونقل المصابين لذات المستشفى لتلقى العلاج، فيما يجري رفع آثار الحادث من الطريق لإعادة تسيير الحركة المرورية.

أتوبيس انقلاب طريق امن الشرقية مستشفى المباحث

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وائل لطفي

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